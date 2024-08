“Na reta final é manter o foco e a constância”, indica professora sobre Concurso Nacional Unificado

“Foram 3 meses de revisões em cima de revisões. Essa última semana foi basicamente de passar os olhos em todos os tópicos do edital e aguardar o domingo de prova”, afirma Antônio Carlos Siqueira, 37 anos, formado em Direito. Concorrendo ao cargo de auditor fiscal do trabalho, o concurseiro é um dos 2,1 milhões de brasileiros inscritos no Enem dos Concursos. Trata-se do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), maior processo seletivo para o serviço público da história. O exame será aplicado neste domingo (18).

Na reta final de preparação, o foco e a constância são essenciais para evitar o cansaço mental na prova. É o que defende Letícia Carvalho, professora de administração pública para concursos e servidora da UFPA. “Revisar bastante as dicas e anotações de reta final dada em revisões pelos professores e caminhar com confiança até o dia da prova com gratidão por fazer o melhor que pode”, orienta a professora. Ela lembra que os aprovados são estudantes com rotinas imperfeitas que “não se deixaram abater frente às dificuldades.”

Como foi o estudo e a preparação dos concurseiros?

“Eu fiz simulados, fiz cursos específicos através de videoaulas e também fiz outras provas anteriores pra conhecer o perfil da banca”, declara Fábio Louzada, advogado e jornalista de 34 anos. O candidato, que almeja o cargo de técnico do IBGE, conta que fez, além de tudo, curso de redação, ponto fraco dele durante a faculdade. Louzada também estudou bastante as matérias exatas, principalmente matemática, disciplina que admite ter dificuldade.

Hilda Caetano estuda para o concurso há um ano, desde agosto de 2023. A contadora de 42 anos destaca que não se prepara especificamente para o CNU, mas para o conteúdo do bloco 7 do exame, escolhido na inscrição. “O CNU permite a você se candidatar a vários cargos, desde que tenha a devida formação solicitada. Diante disso, concorro aos cargos da área contábil e os que são para qualquer nível superior no bloco 7”, explica.

Quais as dicas dos professores sobre o conteúdo da prova?

“Nos últimos concursos, encontramos questões e comandos de redação que exigiram mais leitura do candidato. Logo, a nossa expectativa é que isso se confirme novamente”, indica Elton Marinho, professor de redação para concursos.

O idealizador do curso Salinha Virtual de Redação ainda dá dois conselhos para quem estuda nesta reta final. O primeiro: revisar as questões objetivas e as redações que o candidato produziu durante os meses de preparação. O segundo: participar da revisão da véspera da prova, “pois os professores de cursinhos conseguem abordar as questões que mais são cobradas pela banca Cesgranrio.”

Para a professora Letícia Carvalho, o que mais pode cair no concurso são políticas públicas. “Conceitos, tipos (atenção da redistributiva) e avaliação. O modelo lógico de políticas públicas: insumos, atividades, produtos, resultado e impacto”, detalha.