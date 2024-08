Servidores do INEP decidem nesta quarta-feira sobre greve que pode afetar provas do CNU

Servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) votarão nesta quarta-feira (14.08) sobre uma possível greve. Segundo a categoria, se confirmada, a paralisação pode afetar as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), programadas para o próximo domingo. As informações foram divulgadas pelo colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

Três servidores que participam das negociações com o governo confirmaram que a greve ameaça o CNU, já que cerca de 30 funcionários do Inep trabalham diretamente no concurso. Parte desses profissionais está com passagens compradas para monitorar a prova em várias regiões do país e, em caso de greve, não viajarão mais.

Em todo o Brasil, 2,1 milhões de candidatos que disputam 6,6 mil vagas em 21 órgãos públicos farão as provas do CNU em 228 cidades, entre elas 17 municípios paraenses. O número de inscritos no Pará chega a 118 mil.

A mobilização que pode levar à greve é feita pelos servidores do Inep e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). No mês passado, a proposta do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de reajustes de 9% em 2025 e de 3,5% em 2026 foi rejeitada pelos servidores desses órgãos.