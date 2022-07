Primeira etapa da avenida Moaçara é entregue em Santarém

A primeira etapa do prolongamento da avenida Moaçara foi inaugurada em Santarém, a obra é fruto de uma parceria entre a prefeitura e governo do estado. O novo trecho da avenida tem 2.940 metros, no perímetro da Rua Resistência até a Rodovia Everaldo Martins, na zona oeste do município. A entrega da obra realizada no dia 29 de junho fez parte da programação de aniversário de 361 anos do município. A entrega contou com a presença do prefeito do município, Nélio Aguiar e do governador do Estado, Helder Barbalho.

O projeto desta primeira etapa faz parte de um projeto maior de prolongamento da Avenida Moaçara, que se estende da rodovia Santarém-Cuiabá até a rodovia Everaldo Martins. Toda extensão da nova Avenida Moaçara compreende mais de 6 km. O trecho da Resistência até a Santarém-Cuiabá continua em obras, sendo de 3.340 metros.

O governador Helder Barbalho, que esteve presente na entrega da primeira etapa, destacou que a obra vai deixar a cidade mais preparada para o turismo.

“É enorme a grandeza desta obra, criando uma alternativa para o fluxo viário e fortalecendo a vocação turística de Santarém. Quando estiver toda conclusa serão mais de 6 km de integração viária para Santarém. Estamos cuidando do presente e preparando Santarém para as próximas gerações. A nossa parceria faz tão bem a nossa querida Pérola do Tapajós”, disse o governador Helder Barbalho.

A obra tem o objetivo de desafogar a rodovia Fernando Guilhon, até então, única rota de saída do centro de Santarém para o aeroporto e para as regiões de praias e de balneários.

Comunidades beneficiadas

De acordo com a prefeitura, mais de 60 mil moradores da zona oeste do município, de 11 bairros, serão diretamente beneficiados na locomoção diária.

O prefeito Nélio Aguiar enfatizou o benefício da entrega da obra para o trânsito. Ele afirma que a obra fazia parte do plano de governo do município e do governador Helder.

“É uma obra em parceria com o governo do estado, onde o governador Helder não mediu esforços para conseguir concretizá-la. É uma obra que reúne diversos benefícios para a cidade e para a população santarena. Mas quero destacar que de imediato o motorista santareno poderá ter acesso à nova Moaçara e seguir para a rodovia Everaldo Martins logo na primeira rotatória da Fernando Guilhon. Todo o trecho está pavimentado e sinalizado e já pode ser utilizado para evitar engarrafamentos e tornar mais rápida a saída da zona urbana da cidade”, informou Nélio Aguiar.

Sobre a obra

A obra está sendo executada pela empresa Terra Construções e Serviços e recebe o investimento total de R$ 21.145.769,64 numa extensão total de 6,3 quilômetros, com pavimentação asfáltica, sinalização vertical e horizontal, acostamento, drenagem profunda e pluvial, ciclovia e rotatórias.

A nova Avenida Moaçara, teve a Ordem de Serviço para a execução de prolongamento assinada em 2020, quando começou a ser pavimentada. A obra dará acesso direto à estrada Santarém – Alter do Chão, proporcionando mais segurança, além de garantir maior fluidez ao tráfego de veículos em várias vias.