Previsão do tempo: fevereiro deve ter chuvas acima da média no Norte do Brasil

Assim como foi em janeiro, a chuva seguirá intensa na Região Norte do Brasil em fevereiro de 2025. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é de precipitações dentro ou acima da média em grande parte dos estados nortistas, como Amazonas, Pará, Amapá e Roraima. Esse cenário deve contribuir para a recuperação dos rios da região, que sofreram com a seca nos últimos anos, além de favorecer a agricultura. Quanto à temperatura, picos de calor devem ser registrados em cidades do Pará, com números dentro da normalidade.

De acordo com o meteorologista Guilherme Borges, da Climatempo, fevereiro se mantém como um dos meses mais úmidos do ano, característica típica do verão no Brasil. "Como é o segundo mês do período mais chuvoso, tem, realmente, muita chuva, porque essa é a condição principal da estação. E também será muito quente, pois nessa época temos mais incidência de radiação solar, os dias são mais longos que as noites. Consequentemente, os termômetros seguem elevados e com essa condição de mais chuva", explicou ao site do Globo Rural.

A elevação das temperaturas pode favorecer a formação de ondas de calor, que ocorrem quando os termômetros permanecem 5°C ou mais acima da média por pelo menos três dias consecutivos. No entanto, Borges esclarece que, até o momento, os modelos meteorológicos não indicam um evento desse tipo no país. "Nosso país está em uma tendência de extremos e, consequentemente, observamos esses picos de calor. Não podemos descartar, mas se vier alguma (onda de calor), será de curta e de pouca intensidade também".

Chuva beneficia produção agrícola

A previsão climática para fevereiro aponta que a regularidade e a boa distribuição das chuvas devem favorecer as principais áreas agrícolas do Norte e do Nordeste, onde o volume de precipitação pode contribuir para a umidade do solo e o desenvolvimento das lavouras. Já no centro-leste da Bahia, os índices menores de chuva podem comprometer as condições da terra.

No Centro-Oeste, que concentra grande parte da produção agrícola nacional, a umidade elevada deve ser benéfica para algumas culturas, mas pode prejudicar lavouras que estão no estágio de colheita. O mesmo acontece no Sul, onde as precipitações favorecem o crescimento das plantações, mas podem dificultar a colheita em algumas regiões do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Influência do La Niña

As condições meteorológicas de fevereiro também serão impactadas pelo fenômeno climático La Niña, caracterizado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico. "Os canais de umidade que se formam entre as regiões Norte e Sudeste são potencializados por esse resfriamento. Além disso, impulsiona também a frequência de frentes frias que ajudam a reforçar esses canais", destacou Borges.

Previsão por região

Norte : Chuva acima da média em estados como Amazonas, Pará, Amapá e Roraima, contribuindo para a recuperação dos rios e favorecendo a agricultura. As temperaturas devem seguir dentro da normalidade, mas podem ocorrer picos de calor, especialmente no Pará.

: Chuva acima da média em estados como Amazonas, Pará, Amapá e Roraima, contribuindo para a recuperação dos rios e favorecendo a agricultura. As temperaturas devem seguir dentro da normalidade, mas podem ocorrer picos de calor, especialmente no Pará. Nordeste : O volume de chuva será maior no Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, enquanto a Bahia, o sul do Piauí e o centro-sul do Maranhão terão precipitações mais escassas. As temperaturas seguirão dentro do esperado para o período.

: O volume de chuva será maior no Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, enquanto a Bahia, o sul do Piauí e o centro-sul do Maranhão terão precipitações mais escassas. As temperaturas seguirão dentro do esperado para o período. Centro-Oeste : Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal devem ter chuvas frequentes, com volumes acima da média em algumas áreas. No Mato Grosso do Sul, a tendência é de um clima mais seco no oeste do estado.

: Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal devem ter chuvas frequentes, com volumes acima da média em algumas áreas. No Mato Grosso do Sul, a tendência é de um clima mais seco no oeste do estado. Sudeste : Canais de umidade devem aumentar a quantidade de chuvas em São Paulo, Minas Gerais e parte do Rio de Janeiro, enquanto o Espírito Santo terá um tempo mais seco. As temperaturas tendem a permanecer dentro da normalidade, com possibilidade de queda em algumas áreas.

: Canais de umidade devem aumentar a quantidade de chuvas em São Paulo, Minas Gerais e parte do Rio de Janeiro, enquanto o Espírito Santo terá um tempo mais seco. As temperaturas tendem a permanecer dentro da normalidade, com possibilidade de queda em algumas áreas. Sul: Precipitações regulares devem ser registradas em grande parte da região, mas o norte do Rio Grande do Sul terá chuvas abaixo da média. O estado gaúcho deve continuar registrando altas temperaturas, assim como ocorreu em janeiro, quando Quaraí marcou 42,4°C.