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Prefeitura de Santarém decreta situação de emergência após fortes chuvas

Segundo a gestão municipal, a decisão foi oficializada por meio de decreto municipal e tem como objetivo dar maior agilidade às ações de resposta e ampliar a capacidade de atendimento às áreas afetadas

Saul Anjos
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Veículo é levado pela água durante forte chuva em Santarém (Foto: Reprodução | Redes sociais)

A Prefeitura de Santarém decretou situação de emergência no município após as fortes e constantes chuvas que vêm causando alagamentos, transtornos e prejuízos à população.  A informação foi divulgada na noite de sexta-feira (20/3). Segundo a gestão municipal, a decisão foi oficializada por meio de decreto municipal e tem como objetivo dar maior agilidade às ações de resposta e ampliar a capacidade de atendimento às áreas afetadas.

A medida foi discutida durante reunião com o secretariado municipal, além de representantes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e da Secretaria Regional de Governo, que atuam de forma integrada no enfrentamento à situação.

De acordo com a prefeitura, o plano de ação já está em andamento e envolve o monitoramento constante das áreas de risco, atendimento às ocorrências e apoio direto às famílias atingidas. Entre as medidas emergenciais, já foi iniciada a distribuição de cestas básicas nas regiões mais afetadas, garantindo assistência imediata às pessoas em situação de vulnerabilidade.

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Dentre os pontos alagados estavam na Duque de Caxias, no trecho entre as travessas Perebebui e Alferes Costas, no bairro do Marco

Além das ações emergenciais, a Prefeitura informou medidas estruturantes para minimizar os impactos das chuvas a longo prazo. Um projeto de drenagem está sendo encaminhado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao Ministério das Cidades, com o objetivo de captar apoio técnico e recursos para obras que possam solucionar de forma definitiva os problemas de alagamento no município.

Conforme a prefeitura, o decreto de emergência permite maior rapidez nos processos administrativos, como contratações e execução de serviços essenciais, fortalecendo a atuação das equipes que seguem mobilizadas nas ruas.

O prefeito José Maria Tapajós destacou que a gestão municipal está atuando com prioridade total no atendimento à população afetada. “Estamos mobilizando todas as nossas equipes para dar uma resposta rápida e eficiente. A decretação de emergência nos permite agir com mais agilidade, garantindo assistência às famílias e buscando soluções estruturantes para evitar que situações como essa se repitam”, afirmou.

A Prefeitura de Santarém reforçou que continuará acompanhando de perto a situação, com ações coordenadas para garantir segurança, assistência e suporte à população afetada pelas chuvas.

Chuva arrasta carro

Na última quinta (19/3), uma forte chuva atingiu Santarém. Vídeos que circularam nas redes sociais mostram ruas e avenidas alagadas. Um veículo foi arrastado pelas águas na avenida Castelo Branco, no bairro da Interventoria.

A água também invadiu casas. A chuva que começou ainda na madrugada se estendeu ao longo do dia e se intensificou durante a noite, quando foram registrados os maiores alagamentos.

 

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