forte chuva provoca alagamentos em diversos pontos de canaã dos carajás nesta terça-feira

Uma forte chuva provocou alagamentos em diversos pontos de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, na manhã desta terça-feira (17). De acordo com a previsão meteorológica, o volume esperado para o dia chega a 110 milímetros - um índice considerado elevado e fora do comum. Ainda segundo os portais de notícias da região, o cenário impactou diretamente a rotina da cidade, com registros de vias tomadas pela água.

Entre os locais afetados está um trecho no limite entre os bairros Vale dos Sonhos II e Vale dos Sonhos III, ambos empreendimentos particulares do município, onde o acúmulo de água causou transtornos. Outro ponto bastante atingido foi o Lago da Prefeitura, um dos principais cartões-postais da cidade, que transbordou com a intensidade da chuva.

Com isso, a água invadiu ruas próximas, alterando completamente a paisagem urbana. As avenidas Wene Cavalcante e São João ficaram praticamente inundadas, parecendo uma extensão do lago, o que chamou a atenção de moradores e motoristas, além de provocar dificuldades no trânsito. A Redação Integrada de O Liberal tenta contato com a prefeitura de Canaã dos Carajás.