Prefeitura de Curuçá cancela as festas de réveillon e o Carnaval de 2022

A Prefeitura de Curuçá, por meio do Gabinete de Crise, decidiu cancelar as festas de réveillon e o Carnaval de 2022. A decisão foi tomada após a avaliação de risco iminente do aumento de novos casos da covid-19 durante as festividades que reúnem milhares de pessoas nas ruas da cidade. A informação foi confirmada, na manhã desta quinta-feira (25), pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura de Curuçá, município no nordeste paraense.

O município é um dos mais procurados no Carnaval. E, pelas ruas da cidade, desfilam vários blocos, entre os quais o tradicional Pretinhos do Mangue, que promove um carnaval ecológico. Em média, 60 mil pessoas participam da programação de Carnaval. O boletim covid de Curuçá aponta 2.961 casos confirmados da doença, com 90 óbitos. E houve seis novos casos da doença nos últimos sete dias. Esses números foram atualizados às 18 horas do dia 22 deste mês.