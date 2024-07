Prefeitura de Belém assina ordem de serviço para macrodrenagem da Bacia do Mata Fome

A Prefeitura de Belém assinou, nesta terça-feira (02/6), a ordem de serviço que sinaliza o início das obras do Programa de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Mata Fome (Prommaf), que abrange a extensão da rua Paulo Guilherme, no bairro do Tapanã. O projeto, que tem um investimento inicial estimado em cerca de R$ 30 milhões e contempla uma área extensa, tem duração prevista de cinco anos somente na fase inicial e, ao término das obras, beneficiará os moradores tanto do próprio Tapanã como dos bairros da Pratinha e Parque Verde.

O cronograma contempla a macrodrenagem e urbanização de 24 ruas nos referidos bairros. O Prommaf faz parte de um projeto mais amplo, financiado pelo Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), totalizando R$ 300 milhões em recursos destinados à melhoria das condições de vida de aproximadamente 100 mil pessoas, de forma direta e indireta.

Lais Viggiano, coordenadora do Prommaf, explica que a primeira fase do programa focará na urbanização das vias próximas à rodovia Arthur Bernardes, área estratégica onde a bacia do igarapé do Mata Fome enfrenta severas restrições. "É um programa de longo prazo que visa não só a infraestrutura, mas, o desenvolvimento social e econômico dessas comunidades", ressalta.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, destacou a importância de projetos como o Prommaf para garantir direitos fundamentais aos moradores das áreas periféricas. "Continuaremos a expandir os estudos e projetos do Prommaf para incluir mais vias, assegurando que todos os cidadãos de Belém possam desfrutar de uma cidadania plena e digna", afirmou o gestor da capital.