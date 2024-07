Bloco 'Minha Boca Treme' promete arrastar multidão em Belém com carnaval amazônico

O próximo domingo (07) promete ser de muita agitação e festa com a programação do bloco ‘Minha Boca Treme’, um evento que irá aproveitar o embalo do Arrastão do Pavulagem para levar uma multidão pelas ruas de Belém ao som de muita regional. A iniciativa, do cantor e artista Jeff Moraes, começa a partir das 15h com o Ensaio Aberto e o tema “Verão Amazônico”.

O cortejo cultural nasceu em 2023 e tem a ideia de acontecer em períodos festivos de Belém como o Círio e também o carnaval. O evento é realizado através de uma bike som, responsável por puxar o público em um trecho que vai do Boulevard da Gastronomia até a casa de eventos Music Park.

Participantes do Arrastão do Pavulagem também estarão participando da programação (Foto: Amarilis Marisa)

Na casa de show, o ‘Minha Boca Treme’ traz em sua line-up, os shows da banda Fruto Sensual, Ciel (PE), Naieme, Camila Castro (canta sapagode), Dj Will Love e DJ Shayra Brotero. É necessário adquirir um ingresso para participar desta programação.

De acordo com o criador do bloco, a última edição do evento reuniu cerca de mil pessoas na rua. A expectativa neste ano é que o número seja superado, já que muitos brincantes estarão nas ruas após a passagem do Arrastão do Pavulagem. Jeff Moraes, que já cantou no Arraial do Pavulagem, afirma que o arrastão tem um grande valor cultural de inspiração em seu trabalho.

“O arraial do Arraial do Pavulagem é um brinquedo de cultura popular que envolve diversos arquétipos e símbolos da nossa cultura. E isso sempre me faz ficar muito encantado. Já cantei várias vezes com o Arraial, estive perto daqueles Mestres e isso sem dúvida nenhuma é uma fonte de inspiração sem igual. Um boi que leva essa quantidade de gente para a rua e fomenta a cultura da Amazônia é sem dúvida uma fonte de inspiração para o meu trabalho”, salienta o idealizador do bloco.

Valéria Paiva, uma das grandes atrações da programação, irá se apresentar pela primeira no bloco. Ela conta que está animada com a iniciativa de misturar vários gêneros da musica paraense em um só evento cultural.

“A gente tá um passo aí, né? Dos holofotes estarem todos voltados aqui para o Norte, para a Amazônia. Ano que vem com a COP30, então eu acho que essa é a hora da gente juntar, pegar a nossa cultura musical e unir tudo e mostrar para o mundo”, comenta Valéria.

A expectativa de Jeff Moraes é que mais de mil pessoas participem do cortejo no domingo (Foto: Amarilis Marisa)

Sobre o bloco Minha Boca Treme

O bloco Minha Boca Treme é um projeto independente e idealizado por Jeff Moraes, que tem como objetivo realizar uma experiência de carnaval na Amazônia. A ideia é misturar ritmos e gêneros musicais regionais, além de distribuir sabores amazônicos, como a cachaça de jambu, tudo isso aliado ao acolhimento e diversão do público lgbtqiapn+. Segundo Jeff, a ideia de a bike puxar o bloco foi uma escolha estética para simbolizar um importante elemento cultural da capital paraense.

”Tu vai no Ver-o-Peso e tu encontras uma bike som em cada esquina, então eu resolvi assumir que a gente vai tá numa bicicleta com guitarra ligada, um microfone, muita vontade de fazer carnaval e música amazônica”, finaliza o cantor

Os ingressos para a programação no Music Park podem sem adquiridos pelo site do Sympla e custam R$ 20 (primeiro lote).

Serviço:

Bloco Minha Boca Treme

Data: 07/07 (domingo)

Horário: 15h

Local: Boulevard da gastronomia – Avenida Boulevard Castilhos França - Campina, Belém