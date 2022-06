Prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, fala sobre desafios e projetos para o município

Às vésperas do aniversário de Santarém, que é comemorado nesta quarta-feira (22), o prefeito da cidade, Nélio Aguiar, participou de uma entrevista ping pong para falar sobre projetos, sonhos e desafios da gestão da cidade. O prefeito já está exercendo o segundo mandato no município.

Prefeito, o que o motivou a entrar para a política?

Entrei motivado por acreditar no poder de transformação da política. Quando atuei como médico ouvindo à população que sempre trazia algum problema relacionado à cidade, percebi que por meio da política podia fazer muito mais por Santarém e pelas pessoas.

Quais são os principais desafios de ser prefeito de Santarém?

Santarém tem um território muito extenso, quase 18 mil km², e essa extensão territorial torna um grande desafio governar para todos e fazer com que as políticas públicas aconteçam no centro da cidade, aldeias, comunidades e quilombos mais distantes que precisam também da atenção do prefeito. Santarém é um município que não tem benefício da mineração, royalties, então a gente vive realmente do que se consegue arrecadar de IPTU, ISS e ICMS para atender as demandas do nosso município…O desafio tem que ser feito sempre dentro de uma boa gestão e buscando sempre boas parcerias para captar recursos para questão dos grandes investimentos em Santarém.

Qual o seu maior sonho para a cidade, já realizou?

Tenho ainda o sonho de um projeto que precisa muito para Santarém e eu estou lutando para realizar que é fazer uma ponte para interligar a avenida Borges Leal, que é área central da cidade, a grande área do Maracanã, que é bastante populosa e está crescendo muito, temos ali um lago que o do Mapiri e a gente precisa transpor esse lago de uma ponte interligando essas duas áreas. Se a gente conseguir isso vai ganhar muito tempo e melhorar muito a mobilidade urbana.

O que o senhor considera que seja seu legado como prefeito para Santarém?

Estamos com um ano e seis meses do segundo mandato, mas o nosso legado para Santarém é o que a gente se comprometeu no plano de governo. Santarém está se transformando com grandes obras em uma parceria boa com o governador Helder Barbalho. O município já ganhou uma nova orla, novo Porto, e está ganhando um hospital materno infantil de alta complexidade, além de uma nova avenida importante que vai interligar o aeroporto de Santarém e a estrada de Alter do Chão que é o prolongamento da Avenida Moaçara. Santarém está ganhando o maior investimento em infraestrutura urbana, pavimentação e drenagem em cima do que a gente se comprometeu, fazendo obras da periferia para o centro, diferente de como era feito antes. Ainda vamos ganhar um equipamento de grande importância que é o Centro de Convenções de Santarém.

O senhor voltaria a se candidatar como prefeito de Santarém?

Me sinto muito honrado em ser prefeito de Santarém. Me dedico e me empenho bastante, estou sempre buscando mais recursos para transformar Santarém em um canteiro de obras. Estamos tendo um grande reconhecimento e um feedback positivo, graças a Deus. Meu objetivo na política é servir, tenho minha profissão que é médico, tenho formação em medicina e estou emprestado para a política para poder servir a população. A única certeza que eu tenho é que vou cumprir meu mandato até o final e depois o futuro a Deus pertence, vou colocar nas mãos de Deus e da população. Já tenho uma grande experiência, me sinto preparado e posso ser chamado para participar da política regional ou estadual, meu nome estará sempre a disposição para servir nossa querida Santarém ou o nosso estado do Pará.

Já tem um possível sucessor?

Em relação à sucessão, temos um grupo político muito bom, muito forte, muito trabalhador, somos o maior grupo local. Sobre essa pauta da associação, ainda não tenho nenhuma definição sobre algum nome para sucessor, mas vamos tratar disso internamente após a eleição estadual, nós vamos procurar ter um entendimento para que a gente possa dar continuidade aos trabalhos que a gente já iniciou e avançar nos projetos para Santarém, concluiu.