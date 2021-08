Praias de Salinas recebem ação de limpeza e preservação de mangues

As praias e rios do município de Salinópolis receberam, neste sábado (21), uma ação de limpeza e conservação. Considerando o movimento intenso do mês de julho nos balneários da cidade, um dos principais destinos do litoral paraense, a iniciativa surge como uma alternativa para manutenção dos mangues, diretamente impactados pelos resíduos sólidos lançados indevidamente na Praia do Atalaia por banhistas no veraneio. Cerca de 100 pessoas participaram da ação.

Trazidos pelas marés de enchente para dentro do Rio Sampaio e seus afluentes, o lixo descartado de forma irresponsável vem causando prejuízos ao meio ambiente. Por isso, a Federação Paraense de Surf (Fepasurf), catadores de caranguejo, ribeirinhos, pescadores, ONGs, Cooperativa de Reciclagem de Salinópolis (Coopresal) e a tribo dos esportes radicais se uniram para, juntos, devolverem à região as características de um meio ambiente saudável. Entre os principais resíduos recolhidos das áreas de mangue estão vidro, plástico, ferro, além de pvc e objetos inesperados, como um vaso sanitário.

(Tarso Sarraf / O Liberal)

Segundo o idealizador da ação, Noelio Sobrinho, surfista há 37 anos e precursor do surf na pororoca, hoje presidente da Fepasurf e da Associação Brasileira de Surf na Pororoca (ABRASPO), a limpeza será feita em pranchas de Stand Up Paddle (SUP), caiaques, jet sky, lanchas, barcos e canoas regionais, reunido diversos atores sociais e a população em geral.

"Moro há 24 anos em Salinas às margens do Rio Sampaio, e todos nós praticantes do surf e de esportes radicais náuticos sempre tivemos a preocupação de manter o santuário natural da beleza e exuberância das nossas praias e rios, que é a razão pela qual existem os esportes e os atletas. Sem natureza preservada os esportes radicais sequer poderiam existir", afirma o surfista veterano, que já pegou ondas em vários países do mundo e junto a grandes estrelas do surf mundial.

Delegada de Salinas, Ariane Magno participa pela primeira vez do evento, e acumula ainda outros predicados para além do profissional, agora na área esportiva: kitesurfista, skatista, praticante de standup paddle. Como entusiasta do esporte, ela afirma que a palavra de ordem é autorresponsabilidade.

“Quero chamar atenção para a responsabilidade de cada um, seja do morador, seja do turista. Chega julho, a população triplica e as mazelas também e, junto com elas, o lixo. O turista acha que a responsabilidade do lixo é do barraqueiro porque ele está pagando. O barraqueiro acha que é do município porque ele paga imposto, e o município não dá conta dessa demanda”, pontua.

(Tarso Sarraf / O Liberal)

Ariane diz ainda que, para quem não se preocupa com o meio ambiente, ou com a cidade, existe o fator econômico, e que o esporte não pode ser dissociado do meio ambiente. “Como vou remar no lixo, surfar no lixo? Fora que ninguém vai querer ir para um lugar sujo, então prejudica o turismo”.

O “parioca” Marcus Mendonça, como ele mesmo se entitula, mora há 7 anos no Pará e acredita que não há melhor elo para conectar as pessoas do que o esporte. “Sou de Cabo Frio, então tudo Meu depre foi feito no mar. Então importante conscientizar sobre como cuidar da natureza, e nada melhor que o esporte para unir todo mundo nessa tarefa”, concluiu.

O evento contou com competições de SUP e caiaque e uma gincana, com 5 equipes de 10 integrantes cada. A intenção é premiar o time que recolher mais resíduos da natureza. Também foi realizada uma remada noturna com pranchas de SUPs e Caiaques com iluminação de LED.