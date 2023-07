Praia do Atalaia, em Salinas, tem movimentação tranquila nesta sexta-feira (21)

O movimento na praia do Atalaia, em Salinas, nordeste do Pará, foi tranquilo na tarde desta sexta-feira (21). Durante o mês de julho, nas férias escolares, o local é um dos points mais procurados dos banhistas no verão amazônico. Com a maré baixa nesse período do dia, a quantidade veículos estacionados na beira da areia foi mediana. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMP), hoje não houve nenhum registro de afogamentos, acidentes ou crianças perdidas.

Pensando em fugir de impossíveis engarrafamentos na estrada, o operador de processos químicos Marcelo Gomes, 34 anos, saiu de Belém na quinta-feira (20) com sua esposa e seus dois filhos pequenos. Ele comentou que a tranquilidade do local está do agrado da sua família.

"A praia do Atalaia sempre dá bastante, sorte que hoje está bem tranquilo. Assim é bom porque meus filhos podem brincar perto da gente", disse o pai. Enquanto isso, o menino Davi, de 10 anos, e pequena Bruna, de 2 anos, aproveitaram a tarde para brincar nos "laguinhos" formados na beira da praia, sob os olhos atentos dos seus pais.

"Esse laguinho é a diversão deles! Eles ficam aqui brincando, e a gente só olhando. Tenho um outro menorzinho que também veio e adorar brincar na praia. Aqui é um lugar maravilhoso para trazer os filhos", complementou Marcelo. Ele e seus familiares ficarão em Salinas até o este domingo (23).

O casal Rodolfo Azevedo, 43 anos, e Jandira Gomes, 34 anos, também escolheram sair da capital paraense na quinta-feira (20) para evitar transtornos no trânsito. Eles foram à praia com a cadelinha vira-lata "boneca", em um Puma completamente incrementado. O trio, que diz amar praia e antiguidade, não passou despercebido no Atalaia.

"Nós adoramos praia e coisas antigas! E também adoramos esse lugar que é a praia do Atalaia, além de veículos clássicos como esse Puma. Não é comum ver um desses por aqui, né? Chegamos aqui na quinta, só vamos voltar no final do mês", comentou o veranista Rodolfo Azevedo.

Membros dos grupos de salva vidas, dos bombeiros, informaram à reportagem que neste 21 de julho não foram registradas nenhuma anormalidade na praia do Atalaia. Entretando, eles mantiveram as principais recomendações preventivas para quem quer aproveitar o verão da melhor forma, como: evitar entrar na água durante a maré alta; ter atenção às crianças e não deixá-las sozinhas.

As ações preventivas para evitar afogamentos e resguardar vidas nas praias foram vistas nesta sexta-feira (21). Os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros inforamaram à reportagem que estão atuando em toda a extensão das praias do Atalaia e Farol Velho, resguardando o banho e o entretenimento dos frequentadores, além de orientá-los quanto à movimentação da maré, a fim de evitar transtornos e acidentes nas águas.