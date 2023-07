Governo do Pará reforça estrutura de segurança e educação no trânsito para garantir um verão seguro

As férias escolares chegaram e esse é um período em que aumenta a procura pelas principais praias e balneários do estado. Para garantir um verão mais tranquilo e seguro para todos, o Governo do Pará tem intensificado um conjunto de ações para coibir possíveis crimes e assegurar a segurança do trânsito nas estradas.

A campanha conta com o apoio de 5.600 agentes de segurança, 407 veículos terrestres, 2 aeronaves, 39 embarcações, além de 3 centros integrados de comando e controle, localizados no município de Salinópolis, no distrito de Mosqueiro e na vila de Ajuruteua, em Bragança. As ações também envolvem iniciativas voltadas à educação no trânsito, ambiental, de promoção da saúde e eventos culturais.

Redução de crimes de roubo e furtos

O trabalho realizado pelas forças de segurança pública do Estado, juntamente com os órgãos parceiros, tem garantido bons resultados ao longo do mês de julho. Um exemplo disso é a redução no número de roubos e furtos registrados durante esse período nas praias mais frequentadas pelos veranistas durante esse período.

No último final de semana, o número de furtos apresentou uma queda de 33% em relação ao mesmo período do ano passado, onde foram registrados 915 furtos. Em 2023, o número caiu para 610 casos. Em relação aos crimes de roubo, a redução, em 2023, foi de 51% em relação ao mesmo período de 2022, onde 624 casos foram registrados. Neste ano, foram computados 308 registros de roube em todo o estado.

Segurança no trânsito

A segurança nas estradas é prioridade para o Governo do Pará. Não é à toa que agentes da Polícia Civil e do Departamento de Trânsito (Detran) têm atuado de forma ostensiva nas ações de prevenção, fiscalização e orientação do trânsito e vias, por meio da Operação Lei Seca. Os agentes de fiscalização de trânsito atuam em diversos pontos a fim de garantir a segurança viária da população durante o verão.

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar também está reforçando as fiscalizações nas rodovias estaduais, a fim de evitar acidentes durante o período do veraneio, quando ocorre um aumento considerável do fluxo de veículos nas vias. Entre as ações realizadas estão as fiscalizações com abordagens preventivas nos veículos que circulam pelas principais estradas do Pará, como motocicletas, veículos de passeio, ônibus, caminhões, entre outros.

O trabalho também tem o objetivo de orientar os condutores sobre comportamentos que podem contribuir com acidentes nas estradas, como dirigir após a ingestão de bebida alcoólica e realizar ultrapassagens em locais proibidos. Os motoristas e passageiros ainda recebem panfletos com orientações sobre o uso dos itens de segurança veicular.