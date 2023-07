Campanha reforça limpeza das praias com medidas educativas de higienização no Praia

Verão, sol, calor, férias e praia! Sem dúvidas, esse é o combo perfeito para garantir a diversão durante o mês de julho, onde milhares de paraenses e turistas aproveitam os dias de folga para curtir as belas praias, balneários e ilhas do Estado. Com o grande número de visitantes, cresce o volume de lixo deixado nas praias. Pensando nisso, o Governo do Pará deu início a uma campanha que reforça a limpeza das praias com medidas educativas de higienização e descarte ecológico.

Além de conscientizar a população sobre os danos causados por esses materiais descartados de forma irregular na areia ou na água, para o meio ambiente, a campanha visa alertar os banhistas sobre medidas que podem ser tomadas para evitar o aumento do número de pessoas com doenças causadas pela sujeira acumulada nestes locais.

O cenário visto ao longo dos últimos finais de semana, que mostravam um grande número de lixo jogado na areia da praia do Atalaia, no município de Salinópolis, no nordeste paraense, levantou um alerta sobre os impactos negativos da presença de turistas em destinos populares no estado no mês de julho.

O descarte incorreto de resíduos em praias aumenta as chances de proliferação de insetos e roedores que podem causar doenças graves. Outra preocupação está relacionada aos riscos de acidentes, já que materiais cortantes, como garrafas de vidro, podem causar acidentes, principalmente com crianças.

Limpeza das praias

Ao longo dos finais de semana de julho, que é quando aumenta o número de banhistas nas principais praias do estado, o Governo do Pará intensificou os serviços de limpeza em diversas praias, como as do Atalaia e do Maçarico, em Salinópolis. Diversas frentes de serviços de limpeza têm atuado nas áreas, a fim de fazer a retirada dos materiais descartados nas praias.

Além do trabalho de limpeza, as equipes têm realizado um trabalho de educação ambiental com os veranistas, a fim de conscientizar a população quanto ao descarte irregular de lixo. A ação tem a finalidade de garantir a segurança dos banhistas e o bem-estar de crianças e pessoas que transitam pela faixa de areia.

A manutenção dos espaços e a coleta irregular de resíduos sólidos seguirá sendo realizada durante todo o período do veraneio.