Pará intensifica ações educativas e de monitoramento do trânsito durante o verão

As férias escolares atraem milhares de paraenses e turistas para as principais praias, balneários e ilhas do Estado. Com o fluxo maior, as estradas ficam cheias e o trânsito complicado, o que requer atenção redobrada dos motoristas. Para evitar problemas no trânsito e garantir a segurança de todos, o Governo do Pará tem intensificado as ações educativas e de fiscalização do trânsito nas estradas estaduais.

A "Operação Verão" ocorre em conjunto com as demais forças de segurança pública, e tem a finalidade de reduzir o número de registros de acidentes no trânsito ao longo do período de verão, onde o fluxo nas vias é intensificado. A ação conta com 280 agentes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), que atuam em rodovias de 27 municípios do Pará.

Fatores de risco

Além das ações de fiscalização, o Detran tem realizado o trabalho de educação nas cidades mais procuradas pelos veranistas, onde 60 agentes atuam levando informações e orientações sobre os principais fatores de risco de acidentes nas vias.

Os condutores devem ficar atentos quando pegarem a estrada. Entre os fatores que mais causam sinistros de trânsito neste período estão a alcoolemia e o excesso de velocidade. A "Operação Lei Seca" visa coibir o uso de bebida alcoólica pelos condutores de veículos e tem intensificado a fiscalização nas estradas.

A penalidade para a infração, considerada gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), caso o motorista seja flagrado sob o uso de bebida alcoólica, é detenção de seis meses a três anos, multa no valor de R$ 2.934,70, além de suspensão ou proibição de dirigir.

Quanto ao excesso de velocidade, o Detran orienta que os condutores estejam atentos ao limite de velocidade permitido em cada via indicado nas placas de sinalização. É importante ressaltar que o órgão conta com equipamentos eletrônicos de controle de velocidade localizados em diversos pontos das rodovias estaduais.

Segundo o CTB, condutores flagrados dirigindo em até 20% acima do permitido, serão autuados em R$ 130,16, além de perderem 4 pontos na CNH. Velocidade de 20% a 50% acima do permitido, a infração grave incorre em 5 pontos na CNH e multa de R$ 195,23, e acima de 50% do permitido a infração é considerada gravíssima, com 7 pontos na CNH e multa de R$ 880,41.