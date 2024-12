Praia da Barra Velha, em Soure, é declarada patrimônio cultural do Pará

A Praia da Barra Velha, em Soure, foi declarada patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Pará. A lei de nº 10.787 foi sancionada pelo governador Helder Barbalho e publicada na edição da última sexta-feira (29), no Diário Oficial do Estado.

Uma das mais tradicionais do município, que é considerado a “capital” do arquipélago, a Praia da Barra Velha fica a apenas 3km do centro de Soure e é conhecida por sua exuberante beleza, com árvores de raízes expostas que se estendem por toda a faixa de areia, além de uma área de mangue que dá acesso a praia.

Na Praia da Barra Velha é possível experimentar pratos típicos da região, como o caldo de sururu e o famoso queijo do Marajó, produzido no Marajó há mais de 200 anos. Ainda, é possível experimentar os famosos passeios de búfalo pelo local.

Como chegar

Para chegar até a Praia da Barra Velha, é necessário primeiro chegar em Soure, na Ilha do Marajó. No Terminal Hidroviário de Belém, há opções diversas de transporte, como lanchas, catamarãs ou balsas. Ao chegar no município, a praia é facilmente acessada por estrada, com apenas alguns minutos de deslocamento por carro. Estão disponíveis também mototáxis pelo local.