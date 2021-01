Portos que recebem barcos de Manaus amanhecem fechados

Após o anúncio de fechamento das fronteiras paraenses contra o tráfego de embarcações vindas do Amazonas, como medidas sanitárias preventivas contra a propagação do coronavírus, a manhã dessa quinta-feira (14) foi de nenhum movimento e clima de suspensão nos principais portos de Belém que, tradicionalmente, recebem embarcações de cargas e passageiros vindas do estado vizinho e da sua capital, Manaus.

No Terminal Hidroviário de Belém, guichês para compras de passagens estavam fechados. Ainda assim, há informações de que várias embarcações já teriam partido do Amazonas rumo a Belém antes do anúncio da noite desta quarta. Ainda não se sabe como será o procedimento frente a essas embarcações ao cruzarem os limites paraenses. Muitas seguem navegando e têm previsão de chegar ao Pará até o próximo fim de semana.

Falta de movimento é comum às quintas



A ronda da redação integrada de O Liberal apurou esta manhã, porém, que a falta de movimento nos guichês e portos é comum às quintas-feiras, dias tradicionalmente sem movimento, em Belém, de embarques e desembarques de linhas fluviais que ligam o Pará ao Amazonas. Dessa forma, resta saber como o esquema de fiscalização estadual vai lidar com as embarcações que já partiram do estado vizinho.

Procurados nessa manhã para comentar o decreto que retringe o tráfego fluvial entre o Pará e o Amazonas, funcionários de empresas preferiram não comentar as medidas.

Terminal Hidroviário: quinta é dia sem movimento mesmo na normalidade (Igor Mota)

Portos fechados por decreto

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou ainda na noite desta quarta-feira (13), por meio vídeo publicado em suas redes sociais, a publicação do decreto que proibiu a circulação de embarcações com passageiros entre o Pará e o Amazonas a parir dessa quinta-feira (14). O governo do Pará diz que o decreto é uma medida preventiva para conter o contágio do coronavírus no Estado.

Boa noite, pessoal. Venho informar que amanhã vamos publicar um decreto proibindo a circulação de embarcações com passageiros entre o Pará e o Amazonas. Esta é uma medida preventiva para conter o contágio do coronavírus no nosso Estado.

O decreto prevê que as fronteiras paraenses estão fechadas ao estado do Amazonas, com monitoramento da Polícia Militar, com embarcações e aeronaves. A circulação por transporte aéreo com passageiros oriundos do Amazonas, também está em pauta para restrições. O governo do Estado disse que deve formalizar ainda esta quinta junto à Infraero a proibição da circulação de passageiros via transporte aéreo no Pará.

Caso suspeito de covid-19 deteve embarcação de Santarém



Nesta quarta-feira (13), um passageiro com sintomas de covid-19 passou mal durante uma viagem de barco do Amazonas ao Pará. A embarcação, que saiu de Manaus (AM) rumo a Monte Alegre, no oeste do Pará, atracou em Santarém, em um porto no bairro Prainha, no fim da tarde. Lá, o passageiro foi atendido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Outros 212 passageiros estavam a bordo e tiveram que desembarcar e passar pela barreira sanitária, onde foi verificada a temperatura corporal das pessoas. Integraram a ação três ambulâncias do Samu, e fiscais da Vigilância Sanitária e Arcon.