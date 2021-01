Governo do Pará proíbe circulação de embarcações com passageiros vindos do Amazonas

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou na noite desta quarta-feira (13), por meio de um vídeo publicado na conta pessoal dele no Twitter, que será publicado nesta quinta-feira (14) um decreto proibindo a circulação de embarcações com passageiros entre o Pará e o Amazonas. Segundo o governador, essa é uma medida preventiva para conter o contágio do coronavírus no estado.

"Um decreto estadual no dia de amanhã, proibindo a circulação de embarcações com passageiros vindos do estado vizinho, do Amazonas. Isto é uma medida preventiva e fundamental para que possamos evitar a ampliação do contágio dentro do estado do Pará e, consequentemente, os problemas em saúde em face à pandemia do coronavírus", disse o governador.



"A partir de amanhã (13), as nossas fronteiras estarão fechadas para o estado do Amazonas, com monitoramento da Polícia Militar do estado, com embarcações e aeronaves, para que possamos fazer cumprir esta medida preventiva de restrição para proteger a nossa população", completou Helder Barbalho.