"Por Todas Elas" recebe premiação internacional por excelência de prática regional

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, está em Barcelona, na Espanha, onde vai ser agraciada com uma premiação estrangeira pelo projeto estadual, “Por Todas Elas”. O reconhecimento será entregue nesta quarta-feira, 2, durante a realização da 9ª edição do Regional Best Practice Award, promovido pela Organização de Regiões Unidas (ORU) Fogar, organização internacional que reúne projetos de diversas regiões do mundo que incentivam o desenvolvimento pessoal e são realizados por governos regionais.

O prêmio é concedido pela ORU Fogar em colaboração com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O prêmio busca, ainda, realizar a troca de abordagens inovadoras e de soluções eficazes e eficientes, e o Pará foi o único

"Vou receber em nome do Governo do Estado, em nome das mulheres paraenses uma premiação internacional por um projeto que nos é muito querido: o 'Por Todas Elas', que recebeu um reconhecimento muito importante pelas suas ações em favor do protagonismo feminino na política, na sociedade, na vida empresarial", confirma Hana.

O "Por Todas Elas" já passou por 11 municípios paraenses. Mais de 51 mil mulheres já foram atendidas pela iniciativa, que também capacitou outras 2.575 pessoas com palestras que incentivam o empreendedorismo e o protagonismo da mulher na política.

Realizado pelo Governo do Pará, o programa oferece uma série de serviços à população, como emissão de documentos; atendimento médico, oftalmológico, pediátrico e ginecológico; vacinação; testes rápidos para detecção de doenças; design de sobrancelha, corte de cabelo, orientações jurídicas, palestras, ações educativas, entre outros serviços.

Ao todo, mais de 30 serviços são oferecidos à população por meio do "Por Todas Elas", além de palestras e rodas de conversa. A iniciativa surgiu em março de 2024 com a proposta de atuar de forma itinerante, levando ações sociais, de saúde, empoderamento e capacitação para mulheres de todo estado. Desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado das Mulheres (Semu) e a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), com apoio de diversos órgãos do estado.