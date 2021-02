Chuvas já deixaram mais de quatro mil desalojados no Pará

Por causa das chuvas, mais de quatro mil pessoas estão desalojadas e outras 400 estão desabrigadas no Pará. Desalojado é quem saiu de casa, mas não necessariamente a perdeu, e não está em abrigo público. A pessoa vai para a casa de um parente ou de um amigo. Já desabrigado é quem perdeu a casa e está em um abrigo público.

A pedido da Redação Integrada, esse levantamento foi feito pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e divulgado na noite de quinta-feira (26). As duas instituições explicaram que monitoram, por meio do Sistema Integrado de Informações Sobre Desastres (S2ID), os seguintes municípios em situação de alerta pelas fortes chuvas e já cadastrados.

São eles: Monte Alegre: 30 desalojados.

Água Azul do Norte: 18 desabrigados.

Santarém: 30 desalojados;

Marapanim: 4 desalojados;

Ipixuna do Pará: 316 desabrigados e 2095 desalojados;

Eldorado do Carajás: 54 desabrigados e 2009 desalojados;

Parauapebas: 13 desabrigados e 34 desalojados;

Bom Jesus do Tocantins: 13 desalojados. Ou seja, são 4.215 desalojados e 401 desabrigados.

Ainda segundo a Assessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiros, estão em processo de cadastro os seguintes municípios: Pau d’Arco, Oriximiná, Redenção, Rondon do Pará, Vitória do Xingu, São Domingos do Araguaia, Novo Progresso, Alenquer, Óbidos e Belém. Os municípios de Cumaru do Norte, São Geraldo do Araguaia e São João de Pirabas estão sendo monitorados pela Defesa Civil Estadual, ainda que não tenham informado suas situações ao sistema de monitoramento.

Além disso, as instituições têm prestado assistência e apoio às famílias atingidas de acordo com suas necessidades, como na criação e organização de abrigos, no levantamento de prejuízos causados, recebimento e distribuição de alimentos e donativos. No município de Ipixuna do Pará, um dos mais afetados pelas chuvas, ao todo foram entregues 850 cestas básicas e serão enviados, nos próximos dias 850 kits de higiene, 3400 kits dormitório, 3400 colchões e 1.700 galões de água (5l). A diferença do desabrigado para desalojado é uma definição da Secretaria Nacional de Defesa Civil.