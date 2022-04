População mata sucuri gigante que atacou cachorro e criança, no Pará

Uma sucuri gigante assustou os moradores de uma comunidade em Tracuateua, nordeste do Pará. O réptil, que media mais de cinco metros de comprimento, foi encontrado em uma área de mata da região e tentou atacar um cachorro e uma criança, que brincavam no quintal de uma casa. A população do local matou a cobra a golpes de faca e tiro.

Sucuri Gigante morta por população (Reprodução / TV Liberal)

De acordo com testemunhas, a criança e o cachorro foram atacados pela sucuri enquanto brincavam. Os latidos do animal, que estava ferido, alertou as pessoas que logo se depararam com a cobra.

A população relatou que, ao tentar salvar o cachorro, tiveram que usar facões e até uma arma para atirar na cabeça da sucuri. O cachorro não resistiu e o réptil também morreu.

Os moradores acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para fazer uma ocorrência sobre o caso.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)