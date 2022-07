População do Pará aproxima-se de 9 milhões de habitantes, diz IBGE

O Pará aproxima-se cada vez mais da marca dos 9 milhões de habitantes, atualmente 8,77 milhões de pessoas moram no Estado. O crescimento populacional de uma região remete para algumas questões de planejamento e desenvolvimento coletivo. No Dia Mundial da População, celebrado em 11 de julho, as Nações Unidas alertam para debates sobre o acesso a recursos e serviços básicos indispensáveis à humanidade como saúde, educação, saneamento e alimentação, entre outros.

Na região amazônica, os desafios são ainda maiores e requerem atenção do poder público também para outros temas, afirma o professor e geógrafo Bruno Heleno. O especialista diz que a mobilidade e logísticas entre os municípios, assim como a própria fiscalização e estrutura dos governos nesses lugares ainda encontram-se fragilizadas, dificultando que sejam atendidas as necessidades de quem vive na Amazônia.

“Aqui, grande parte da população de territórios quilombolas e indígenas, além de terem esse reconhecimento questionado por grupos da sociedade, ainda têm que lutar por disputas de território. Outro ponto são os programas sociais que os governos tentam implementar e muitas vezes não chegam a quem deveriam. Já o histórico de desenvolvimento educacional na região Norte, por exemplo, sempre está entre os últimos lugares em educação, então todo esse processo ainda está sendo estruturado”, comentou o educador.

Bruno Heleno ressalta que Belém, apesar de ser uma metrópole da Amazônia, possui cerca de 50 % de aglomerados subnormais, termo técnico para designar ocupações irregulares de terrenos de propriedade alheia – públicos ou privados – para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, caracterizados por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas com restrição à ocupação.

Dados sobre o Pará

Neste ano, o Pará se manteve como o mais populoso do Norte, correspondendo a 46% da população da região, segundo informou Douglas de Oliveira, gerente de planejamento e gestão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Estado possui 4% dos brasileiros, sendo que o Brasil tem 213,3 milhões de habitantes. Ainda de acordo com o instituto, Belém é a cidade mais populosa do Pará com 1,5 milhões de pessoas.

Enquete:

O que o paraense espera do poder público frente ao crescimento populacional?

“Precisamos mais de saúde pública, pois ela está um caos, faltam remédios tanto para crianças quanto para idosos. Além de mais espaços de lazer para as nossas crianças”, Eliane Silva, 26 anos.

“Como a população está aumentando, tudo precisa aumentar, principalmente os hospitais. Também gostaríamos de ver mais locais de lazer para as pessoas e reformas nas nossas praças”, Selma Oliveira, 51 anos

“Precisamos de mais oportunidades de emprego, a desigualdade é grande no nosso país. Pessoas negras como eu, por exemplo, têm dificuldades de arranjar trabalho. Sou professor, não tenho emprego na minha área, e trabalho como jardineiro para não passar fome”, Francinaldo de Souza, 49 anos

“Precisamos de mais moradias, há muitas pessoas que não têm casas. Eu mesmo tive uma invasão mas o governo tomou. Hoje vivo de aluguel. Sei que muita gente passa por essa situação também", António Ramos, 58 anos