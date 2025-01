Ponte no Pará apresenta rachaduras e preocupa moradores

Moradores de São Sebastião da Boa Vista, na ilha do Marajó, registraram vídeos na manhã desta sexta-feira (24) mostrando que a ponte que liga os dois lados do município, conhecida como “Ponte Grande”, começou a apresentar rachaduras. A ponte, construída há mais de 20 anos, é a principal ligação entre as localidades Cidade Nova e Cidade Velha.

Um vereador do município usou as redes sociais para denunciar a situação e chamou a atenção das demais a. “Se não fosse es​se calço aqui, a ponte já tinha arriado. Deus livre e guarde. É uma situação preocupante que a gente tá denunciando aqui. Vamos levar até o prefeito municipal para ver o que ele pode fazer. Essa ponte já faz mais de duas décadas construída e nunca teve reforma. Está cedendo aqui. Uma situação preocupante. É a única passagem que tem da Cidade Nova para a Cidade Velha. É um descaso com a nossa população. Já veio verba para reforma e duplicação. O prefeito até chegou a divulgar nas redes sociais. Foi feito só ​esses pedaços de ferro aqui e nunca foi concluída”, afirmou o vereador.

A reportagem do Grupo Liberal tenta contato com a Prefeitura de São Sebastião da Boa Vista em busca de um posicionamento sobre o caso.