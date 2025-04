Ponte desaba durante procissão da Semana Santa em Tucuruí e causa pânico entre fiéis

Uma ponte de madeira desabou, na manhã desta Sexta-feira Santa (18), durante uma procissão religiosa, em Tucuruí, no sudeste do Estado. O acidente foi registrado na Rua da Mangueira, localizada no bairro Beira Rio.

Segundo o portal o Estado do Pará, testemunhas informaram que um grupo de fiéis passou pela estrutura de uma única vez, com isso, a madeira não resistiu e cedeu. Alguns fiéis caíram dentro de um barranco, mas não sofreram ferimentos. Uma idosa, que também caiu, precisou ser socorrida pelo Samu, pois não conseguia se levantar sozinha. Apesar do susto, a idosa passa bem.

Vídeos registrados por moradores mostram a ponte e a movimentação de pessoas no local após o acidente.