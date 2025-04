Entregadora de açaí morre ao sair para fazer delivery

A proprietária de uma açaiteria morreu após um acidente de motocicleta na tarde da última quinta-feira (17/04), no município baiano de Retirolândia, na Bahia. A jovem Sinara Maile da Silva Santos, 28 anos, tinha a açaiteria dentro do Mercado Municipal quando recebeu um pedido para entrega delivery.

De acordo com informações do portal Metrópoles, Sinara saiu para entregar numa residência no Conjunto Habitacional Aloísio Carneiro, quando passou por uma lombada e perdeu o controle da moto. Ela caiu batendo violentamente a cabeça no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou a ser acionado. Entretanto, a população já havia socorrido a vítima, mas ela não resistiu e morreu minutos depois. A jovem havia completado 28 anos em 16 de março.