Policlínica/Natea Carajás, em Marabá, completa 30 dias com mais de 3.700 atendimentos

Entregue pelo Governo do Pará visando ampliar o acesso à saúde especializada na região sudeste, a Policlínica/Natea Carajás Miguel Chamon, em Marabá, no primeiro mês de funcionamento, já realizou mais de 3.700 atendimentos, entre consultas médicas especializadas e exames laboratoriais e de imagem.

Até a última quarta-feira (7), quando completou 30 dias de serviços à população, a unidade garantiu aos usuários mais de 1.000 consultas especializadas, em áreas como ortopedia, cardiologia, ginecologia, urologia e otorrinolaringologia. A unidade também ultrapassou a marca de 2.000 exames, incluindo procedimentos laboratoriais e de imagem, com destaque para ultrassonografias, tomografias, radiografias, eletrocardiogramas e densitometria óssea, que estão entre os mais requisitados.

Compromisso

A titular da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Ivete Gadelha Vaz, destacou que a Policlínica/Natea é uma expressão concreta do compromisso do governo com a regionalização da saúde e o cuidado integral à população. “Em apenas um mês de funcionamento, os números já demonstram o impacto positivo da unidade para Marabá e municípios vizinhos. Vamos seguir avançando, para garantir que mais pessoas tenham acesso a serviços de saúde especializados e de qualidade”, enfatizou.

Atendimento aprovado

A Policlínica/Natea Carajás já faz diferença na vida de quem precisa de atendimento especializado. Moradora de Marabá, na Região de Integração Carajás, Dieli Pinheiro foi uma das pacientes beneficiadas pela unidade. Encaminhada para uma consulta ginecológica, ela também realizou exames laboratoriais no mesmo dia, otimizando o diagnóstico. “O atendimento foi rápido e muito respeitoso. Recebi ótimas orientações da médica, que solicitou exames para investigar melhor o meu caso. A coleta foi feita no mesmo dia. É reconfortante saber que temos um serviço assim tão acessível, perto de casa”, afirmou Dieli.

Quem também aprovou o serviço foi Nataly Batista, moradora de Abel Figueiredo, na mesma região, que levou o filho Huan Carlos, 4 anos, para consulta com o pediatra. Além da avaliação médica, ele fez exames laboratoriais. “A consulta foi excelente. A médica foi atenciosa com o meu filho. Ele precisava fazer exames e conseguimos resolver tudo aqui mesmo, o que faz a diferença para quem vem de longe”, disse.

Serviços oferecidos

Com ênfase na atenção especializada e no cuidado integral, a Policlínica/Natea Carajás dispõe de uma ampla variedade de serviços, facilitando o acesso da população a diagnósticos precisos e tratamentos de qualidade. Atualmente, a unidade oferta 33 especialidades médicas e multiprofissionais.

O diretor-executivo da Policlínica, Joabe Lopes, também destacou o impacto positivo do primeiro mês de funcionamento da unidade e os desafios enfrentados. “Foi um mês de aprendizado intenso e superação. Apesar das dificuldades naturais que surgem com a inauguração de um novo serviço, conseguimos alcançar um número expressivo de atendimentos e oferecer à população uma assistência de qualidade”, informou o profissional.

A estrutura da Policlínica também permite procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade e conta com Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea). Na área diagnóstica, são realizados mais de 25 tipos de exames, desde análises laboratoriais até exames de imagem, como ressonância magnética, essenciais para o atendimento eficiente.

Regulação

Os atendimentos da Policlínica são regulados pela Central Estadual de Regulação, sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Para ter acesso aos serviços, o cidadão deve procurar uma Unidade Básica de Saúde em seu município. Após avaliação, o profissional de saúde fornecerá o encaminhamento necessário. Em seguida, o paciente deve apresentar o documento de encaminhamento e seus dados pessoais à Secretaria Municipal de Saúde, que fará o cadastro e o agendamento no Sistema Estadual de Regulação.

A unidade está equipada para atender à população dos municípios da região, como Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado do Carajás, Marabá, Palestina do Pará, Parauapebas, Piçarra, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia e São João do Araguaia.