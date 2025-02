Saiba como agendar um atendimento pela Policlínica Metropolitana em Belém

A Policlínica Metropolitana, em Belém, possui capacidade para realizar mais de 1,7 milhão de atendimentos por ano graças à digitalização dos serviços, o que garante mais comodidade e eficiência aos usuários. Com uma média de 1 mil pessoas circulando diariamente pelo local e quase 5 mil marcações mensais, a unidade reforça à população que disponibiliza agendamentos exclusivamente por canais eletrônicos, como WhatsApp, e-mail e QR-Code.

A medida busca desburocratizar o acesso à Central Diagnóstica do Pará, permitindo que pacientes de todas as regiões do estado consigam marcar consultas e exames sem a necessidade de deslocamento prévio. Segundo o diretor executivo da Poli Metropolitana, Anderson Albuquerque, a iniciativa beneficia principalmente moradores da Região Metropolitana, das ilhas e do Marajó.

"O serviço de agendamento eletrônico foi criado para dar mais conforto e comodidade aos paraenses, sendo da capital ou do interior. Assim, o usuário não precisa fazer fila na porta da unidade para ser atendido", afirma Albuquerque.

A unidade não realiza atendimentos por demanda espontânea, sendo necessário o encaminhamento da Unidade Básica de Saúde para a Central Estadual de Regulação, responsável por organizar o fluxo de marcações no Sistema Único de Saúde (SUS). Após a confirmação do agendamento, o paciente deve comparecer à unidade com 40 minutos de antecedência no dia marcado.

Como agendar?

Para realizar a marcação, o usuário deve utilizar um dos canais disponíveis: WhatsApp (91) 98521-5110, e-mail agendamento.polimetropolitana@issaa.org.br ou apontando a câmera de um dispositivo móvel para o QR-Code abaixo:

QR-Code para agendamentos na Policlínica Metropolitana (Divulgação)

No atendimento via WhatsApp, o paciente é direcionado ao serviço desejado por meio de um menu interativo. É necessário ter em mãos documento de identificação, cartão do SUS e comprovante de residência.