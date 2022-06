Polícia prende suspeito de cometer assaltos em Castanhal

Anderson Rosário de Alencar foi preso na invasão Ana Júlia, em Castanhal, na manhã dessa quarta (1º). Ele é suspeito de cometer assaltos no bairro do Estrela junto com uma mulher. Os criminosos abordam principalmente mulheres, que caminham sozinhas pelas ruas, em locais mais desertos. Anderson e a mulher aparecem em uma bicicleta, assaltando uma jovem que usava uniforme escolar, caminhando na alameda Bragança, no Estrela.

De acordo com o Coronel Galhardo, do 5º Batalhão de Policiamento de Castanhal, a polícia chegou até Anderson após denúncias. “Quando chegamos lá a mulher não estava no local. E para a nossa surpresa, após consulta no sistema, verificamos que o acusado era fugitivo do Sistema Penal. Agora ele já retornou para o presídio”, explicou.

VEJA MAIS

A mulher não teve a identidade divulgada pela polícia, que continua as buscas por seu paradeiro.

Operações

Em Castanhal são realizadas mais de 12 operações de combate ao crime pela Polícia Militar. “As nossas operações se concentram de acordo com a mancha criminal. Onde acontecem mais roubos. Porém as pessoas precisam denunciar também. Contamos muito com a ajuda das redes sociais, porque a notícia é divulgada de imediato com imagens dos acusados a maioria das vezes”, enfatizou o Coronel Galhardo.