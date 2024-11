Polícia indicia trio suspeito de incendiar Mosqueiro

A Polícia Civil indiciou hoje três pessoas sob acusação de provocarem incêndios que se alastraram por áreas de Mosqueiro, atingindo a vegetação local e comprometendo a saúde dos moradores. Com o apoio de investigações e denúncias, o inquérito agora busca esclarecer a extensão das queimadas e as responsabilidades individuais dos envolvidos. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), os indiciados estão sujeitos a multas que podem variar de R$ 500 a R$ 50 milhões, de acordo com a legislação ambiental vigente.

O diretor-geral da Semma, Leonardo de Jesus, destacou que o órgão já está atuando na produção de um relatório detalhado sobre a fiscalização realizada na área afetada. “Vamos solicitar a cópia do inquérito policial para lavrar o auto de infração que vai responsabilizar administrativamente os acusados”, afirmou de Jesus, sinalizando o compromisso da Secretaria com a responsabilização dos responsáveis e a contenção dos danos ambientais.

A situação em Mosqueiro tem gerado uma série de problemas respiratórios na população. Dados do Hospital Municipal de Mosqueiro mostram um crescimento expressivo nos atendimentos a pacientes com doenças respiratórias, especialmente entre crianças, desde o início das queimadas. Na última semana, o número de atendimentos diários quase quadruplicou, indo de 3 para cerca de 40 em poucos dias.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, as ações para controlar o fogo começam a mostrar resultados, com uma redução de 70% na incidência de fumaça nas últimas 24 horas. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou que segue monitorando o atendimento dos casos respiratórios e mantém atenção para possíveis complicações decorrentes da exposição prolongada à fumaça, que tem afetado moradores como Maria Machado e José Natalino, impactados pela fuligem e pelo ar carregado na região.