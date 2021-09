Veja dicas para evitar fraudes nas transações via Pix

Uma das opções para proteger-se das fraudes que envolvem transações via Pix é utilizar os aplicativos de banco somente em casa, mesmo tendo que abrir mão da facilidade de leva-lo por onde quiser. Diminuir o limite financeiro de transferência também é uma estratégia. Outra dica é utilizar no dia a dia um aplicativo de banco secundário com um menor valor em conta corrente e um crédito baixo.

As dicas para evitar problemas com o Pix são da Polícia Civil do Pará. Guilherme Gonçalves, diretor da Divisão de Combate a Crimes Econômicos e Patrimoniais praticados por Meios Cibernéticos, alerta que por ser monitorado diretamente pela rede do sistema financeiro nacional, o Pix conta os motores anti-fraudes operados diretamente pelas instituições que ofertam esse serviço.

“Eles permitem identificar algumas transações consideradas atípicas que não estão dentro do perfil daquele determinado usuário. E ele bloqueia as transações suspeitas para análise e eles rejeitam as transações que não são consideradas seguras. Por exigir validação, a chave Pix é uma transação rastreável. Quem recebe uma transação oriunda de qualquer crime, como um sequestro, é possível ser identificado a partir daquela chave e da criptografia”, garante.

Além de permanecer atento, é também necessário registrar o boletim de ocorrência, principalmente em caso de furto ou roubo de aparelhos celulares. Além de procurar a polícia, a Federação Brasileira dos Bancos recomenda que a pessoa procure seu banco assim que perceber qualquer movimentação estranha na conta. E se a pessoa tiver dificuldades com o banco em que tem conta, deve procurar o Procon. O Banco Central tem a responsabilidade de fiscalizar as instituições financeiras, mas afirma que não resolve problemas individuais.

DICAS

