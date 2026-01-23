Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

PMPA convoca mais de 1,3 mil aprovados em concurso para formação em 2026; veja detalhes

Curso de Formação de Praças começa em 26 de janeiro e terá polos em várias regiões do Pará

Hannah Franco
fonte

Polícia Militar do Pará convoca mais de 1.300 aprovados em concurso. (Bruno Cecim / Agência Pará)

A Polícia Militar do Pará (PMPA) convocou mais de 1.300 candidatos aprovados no concurso público para o Curso de Formação de Praças (CFP/PM/2026). A incorporação dos novos alunos-soldados está prevista para começar no dia 26 de janeiro de 2026, data que marca o início oficial das atividades de formação.

A convocação foi autorizada por meio de uma portaria conjunta da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e da própria PMPA. O documento é assinado pelo comandante-geral da corporação, coronel Sérgio Ricardo Neves de Almeida, e confirma a matrícula e o ingresso dos aprovados no curso.

VEJA MAIS

image Processo seletivo do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação abre vaga para motorista
Inscrições serão realizadas exclusivamente online e estarão disponíveis até o dia 26 de janeiro na plataforma Burh

image Prefeitura abre seleção com salários de até R$ 3,6 mil; saiba como participar
Cadastro reserva contempla professores indígenas e não indígenas com atuação em São Félix do Xingu

Com a nova chamada, a PMPA amplia o reforço no efetivo em diversas regiões do estado, como parte das ações voltadas ao fortalecimento da segurança pública.

Formação será descentralizada no estado

Segundo a portaria, o Curso de Formação de Praças será realizado de forma descentralizada, com polos distribuídos em diferentes municípios do Pará. Apesar disso, todos os convocados deverão se apresentar inicialmente em Belém, onde ocorrerá a abertura oficial do curso.

Após essa etapa, os alunos-soldados serão encaminhados para os respectivos locais de formação, conforme a distribuição definida pela corporação.

Concurso PM PA se aproxima de chamar todos os aprovados

O concurso da Polícia Militar do Pará, realizado em 2023, ofertou 4.000 vagas para o cargo de soldado. Deste total, 2.000 candidatos já haviam sido convocados em etapas anteriores.

Com a nova convocação de mais de 1.300 aprovados, a corporação se aproxima de chamar praticamente todos os candidatos aprovados no certame, ampliando de forma significativa o número de novos policiais militares em formação.

Lista de polos foi publicada no Diário Oficial

Os nomes dos convocados e a distribuição por local de formação foram publicados no Diário Oficial do Estado. Entre os municípios que sediarão o curso estão:

  • Marabá
  • Tomé-Açu
  • Tucuruí
  • Tailândia
  • Conceição do Araguaia
  • Paragominas
  • Capanema
  • Bragança
  • Salinópolis
  • Altamira
  • Abaetetuba
  • Itaituba
  • Soure
  • Breves
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia militar do pará

concurso pm pa

curso de formação de praças

Segurança Pública

diário oficial

Segup
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

OPORTUNIDADE

Prouni 2026: Pará tem mais de 20 mil bolsas disponíveis, aponta MEC; veja como se inscrever

Belém é o município com o maior número de oportunidades, somando 3.438 bolsas, sendo 1.552 são integrais e 1.886 parciais

23.01.26 18h34

DEVOÇÃO

Capela Nossa Senhora de Lourdes celebra a padroeira com missas e procissão em Belém

A programação inicia na próxima quinta-feira (29) e seguirá até o dia 11 de fevereiro, com o tema “Nossa Senhora de Lourdes, modelo de obediência e serviço”.

23.01.26 17h05

PINTURA

Curso propõe imersão artística e emocional para mulheres

Mulheres aprendem técnicas de desenho e pintura sem a pressão de um resultado final

23.01.26 15h24

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

MAIS LIDAS EM PARÁ

LISTÃO

Vestibular 2026: saiba quando será divulgado o listão da UFPA

Para esta edição do PS, a Universidade oferta 7.075 vagas, distribuídas entre os diversos campi e cursos de graduação

16.01.26 12h08

LISTÃO UFPA

Listão UFPA 2026: resultado do PS para indígenas e quilombolas será publicado na segunda-feira (19)

Foram ofertadas 382 vagas para quilombolas e 382 para indígenas, divididas nas 191 ofertas de cursos em todos os campi da universidade

16.01.26 12h52

AVALIAÇÃO

Enamed: no Pará, 66,7% dos cursos de Medicina têm desempenho satisfatório

Os resultados foram apresentados pelo Ministério da Educação nesta segunda-feira (19)

19.01.26 17h40

PS 2026

Quando sai o listão da UFPA? Universidade divulga preparativos; confira

A exemplo do ano passado, a UFPA mantém a opção da leitura presencial do listão pelas emissoras de rádios interessadas

20.01.26 18h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda