PMPA convoca mais de 1,3 mil aprovados em concurso para formação em 2026; veja detalhes

A Polícia Militar do Pará (PMPA) convocou mais de 1.300 candidatos aprovados no concurso público para o Curso de Formação de Praças (CFP/PM/2026). A incorporação dos novos alunos-soldados está prevista para começar no dia 26 de janeiro de 2026, data que marca o início oficial das atividades de formação.

A convocação foi autorizada por meio de uma portaria conjunta da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e da própria PMPA. O documento é assinado pelo comandante-geral da corporação, coronel Sérgio Ricardo Neves de Almeida, e confirma a matrícula e o ingresso dos aprovados no curso.

Com a nova chamada, a PMPA amplia o reforço no efetivo em diversas regiões do estado, como parte das ações voltadas ao fortalecimento da segurança pública.

Formação será descentralizada no estado

Segundo a portaria, o Curso de Formação de Praças será realizado de forma descentralizada, com polos distribuídos em diferentes municípios do Pará. Apesar disso, todos os convocados deverão se apresentar inicialmente em Belém, onde ocorrerá a abertura oficial do curso.

Após essa etapa, os alunos-soldados serão encaminhados para os respectivos locais de formação, conforme a distribuição definida pela corporação.

Concurso PM PA se aproxima de chamar todos os aprovados

O concurso da Polícia Militar do Pará, realizado em 2023, ofertou 4.000 vagas para o cargo de soldado. Deste total, 2.000 candidatos já haviam sido convocados em etapas anteriores.

Com a nova convocação de mais de 1.300 aprovados, a corporação se aproxima de chamar praticamente todos os candidatos aprovados no certame, ampliando de forma significativa o número de novos policiais militares em formação.

Lista de polos foi publicada no Diário Oficial

Os nomes dos convocados e a distribuição por local de formação foram publicados no Diário Oficial do Estado. Entre os municípios que sediarão o curso estão:

Marabá

Tomé-Açu

Tucuruí

Tailândia

Conceição do Araguaia

Paragominas

Capanema

Bragança

Salinópolis

Altamira

Abaetetuba

Itaituba

Soure

Breves