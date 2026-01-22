Processo seletivo do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação abre vaga para motorista

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) abriu processo seletivo para o cargo de motorista, com inscrições disponíveis até o dia 26 de janeiro. A seleção é destinada a candidatos com ou sem deficiência (PcD) e ocorre exclusivamente de forma online, por meio da plataforma Burh.

Após o encerramento das inscrições, os currículos serão analisados pelo setor de Recursos Humanos do CIIR. Os candidatos selecionados na primeira etapa serão informados posteriormente sobre data, horário e local das fases presenciais do processo, que incluem prova e entrevista.

Requisitos

• Ensino médio completo;

• Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria D, válida e sem restrições;

• Cursos complementares em: direção defensiva; primeiros socorros; transporte de pessoas com deficiência; atendimento a pessoas com mobilidade reduzida;

• Experiência comprovada como motorista de van ou micro-ônibus.

Atribuições

Entre as atribuições do cargo estão o planejamento e a organização de rotas diárias, a condução de veículos para transporte de pessoas, documentos e materiais, a verificação das condições de segurança do veículo e o auxílio no embarque e desembarque de passageiros, com atenção especial a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O profissional também deverá comunicar intercorrências à chefia, participar de treinamentos periódicos e colaborar com a equipe multiprofissional da unidade.

Sobre o CIIR

O CIIR é uma unidade pública do Governo do Pará, administrada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Localizado na rodovia Arthur Bernardes, no bairro Val-de-Cans, em Belém, o centro oferece atendimento 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e é referência nacional e internacional em inclusão e reabilitação de pessoas com deficiência.

A unidade reúne serviços como Centro de Especialidades em Reabilitação, Oficina Ortopédica, Centro de Especialidades Odontológicas e núcleos especializados no atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Gabi Gutierrez, coordenadora do núcleo de Política e Economia