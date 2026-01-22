Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Emprego chevron right

Processo seletivo do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação abre vaga para motorista

Inscrições serão realizadas exclusivamente online e estarão disponíveis até o dia 26 de janeiro na plataforma Burh

Thaline Silva*
fonte

Após o encerramento das inscrições, os currículos serão analisados pelo setor de Recursos Humanos do CIIR (Reprodução/ Agência Pará)

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) abriu processo seletivo para o cargo de motorista, com inscrições disponíveis até o dia 26 de janeiro. A seleção é destinada a candidatos com ou sem deficiência (PcD) e ocorre exclusivamente de forma online, por meio da plataforma Burh.

Após o encerramento das inscrições, os currículos serão analisados pelo setor de Recursos Humanos do CIIR. Os candidatos selecionados na primeira etapa serão informados posteriormente sobre data, horário e local das fases presenciais do processo, que incluem prova e entrevista.

VEJA MAIS 

image Marinha do Brasil abre seleção com vagas em Belém; veja as etapas e como participar
O processo seletivo da Marinha é composto por diversas etapas de caráter eliminatório e/ou classificatório

image Processo seletivo oferece 571 vagas para educação municipal no interior do Pará; saiba mais
Inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas no período de 19 a 23 de janeiro

Requisitos  

• Ensino médio completo;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria D, válida e sem restrições;

• Cursos complementares em: direção defensiva; primeiros socorros; transporte de pessoas com deficiência; atendimento a pessoas com mobilidade reduzida;

• Experiência comprovada como motorista de van ou micro-ônibus.

Atribuições 

Entre as atribuições do cargo estão o planejamento e a organização de rotas diárias, a condução de veículos para transporte de pessoas, documentos e materiais, a verificação das condições de segurança do veículo e o auxílio no embarque e desembarque de passageiros, com atenção especial a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O profissional também deverá comunicar intercorrências à chefia, participar de treinamentos periódicos e colaborar com a equipe multiprofissional da unidade.

Sobre o CIIR 

O CIIR é uma unidade pública do Governo do Pará, administrada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Localizado na rodovia Arthur Bernardes, no bairro Val-de-Cans, em Belém, o centro oferece atendimento 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e é referência nacional e internacional em inclusão e reabilitação de pessoas com deficiência.

A unidade reúne serviços como Centro de Especialidades em Reabilitação, Oficina Ortopédica, Centro de Especialidades Odontológicas e núcleos especializados no atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (TEA)

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Gabi Gutierrez, coordenadora do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CIIR

PSS
Emprego
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda