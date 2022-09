PM aposentado é preso após disparar três tiros no filho em Santarém

Um policial militar aposentado, identificado como Laurimar de Amorim Pinto, foi preso na noite deste domingo (25) após disparar cerca de três tiros contra o filho; um dos disparos acertou a perna do jovem de 18 anos que teve suspeita de fratura. O caso aconteceu na casa onde ambos residem no bairro do Santarenzinho, em Santarém, oeste do Pará.

Segundo informações do Serviço Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local para atender a ocorrência por volta das 15h30, testemunhas relataram à equipe de atendimento que o pai estaria agredindo a mãe, o filho tentou intervir e acabou sendo alvejado pelo pai.

O homem foi preso e encaminhado até a 16ª Seccional de Urbana de Polícia Civil de Santarém e posteriormente ao Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura.

A reportagem de O Liberal solicitou nota a Polícia Militar sobre o ocorrido e aguarda retorno.