Fortes ventos podem ter contribuido para naufrágio de balsa que vitimou 20 bois em Alenquer

Fortes ventos podem ter contribuído para o naufrágio da balsa "Aliança", no município de Alenquer, que foi a pique na tarde da última terça-feira (20), enquanto fazia o transporte de gado, no Lago Uruxi; 20 bois morreram afogados. Segundo informações do agente da Marinha, identificado como Marinaldo, em entrevista ao Portal Leitão, ventava bastante no momento do acidente e os bois teriam ficado concentrados em um só lado da embarcação que acabou virando.

Durante entrevista ao Portal Leitão, o agente Marinaldo contou que os ocupantes da balsa estavam fazendo o transporte de gado para outra balsa, quando o gado foi todo para o mesmo lado da embarcação, em decorrência de uma forte ventania que o ocorria naquele momento, que teria contribuído para o naufrágio.

“Eles iam transferir o gado para outra boieira porque aqui [na margem] não tinha chão suficiente. No relato do comandante, diz que o gado veio todo para o mesmo lado e o vento virou a embarcação. As embarcações quase não navegam aqui, ficam mais paradas e aconteceu deles fazerem essa operação com o gado no dia que estava ventando muito e ocorreu essa situação”, relatou.

Ainda de acordo com Marinaldo, 5 bois conseguiram nadar e foram salvos com a ajuda de pessoas que presenciaram o acidente.

Em nota, emitida ao O Liberal, a Marinha informou que o afundamento ocorreu sem vítimas humanas e sem poluição ambiental, no entanto, 20 bois morreram no naufrágio; a embarcação ficou parcialmente submersa em uma região com reduzido tráfego fluvial.

A Capitania Fluvial de Santarém informou que vai instaurar um Inquérito para apurar as causas e circunstâncias do naufrágio.

A Marinha do Brasil pede a colaboração da sociedade para denunciar qualquer situação que possa afetar a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis ou que represente risco de poluição ao meio hídrico, por meio do Disque Emergências Marítimas e Fluviais: 185.

A reportagem de O Liberal solicitou nota a Capitania Fluvial de Santarém para saber se os bois que morreram afogados já foram retirados do rio, mas até a publicação desta matéria ainda não obteve retorno.