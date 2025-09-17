PIB do Pará apresenta crescimento de 5,36% no primeiro trimestre do ano, aponta Fapespa

No primeiro trimestre deste ano, o Produto Interno Bruto (PIB) do Pará apresentou um crescimento de 5,36% quando comparado com o mesmo período do ano anterior, valor superior ao desempenho nacional, que cresceu 2,85%. No cenário paraense, o resultado foi bastante influenciado pelo crescimento dos setores agropecuário e industrial, com índices de 12,3% e 22,7%, respectivamente. É o que aponta o Boletim do PIB Trimestral do Estado do Pará, lançado pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), nesta quinta-feira (18).

Em relação ao último trimestre de 2024, o Produto Interno Bruto (PIB) paraense subiu, no primeiro trimestre de 2025, 2,69%, mantendo a linha de crescimento. O número também representa um acréscimo acima do valor nacional, que foi de 1,4%.

Elaborado pela Diretoria de Estatística e de Tecnologia e Gestão da Informação (DETGI) da Fapespa, com base nos dados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais (SCNT/IBGE), o produto traz a análise mais atualizada sobre o desempenho econômico do Estado em 2025, destacando os principais setores econômicos, que são: agropecuária, indústria e serviços, além do comportamento PIB estadual em comparação ao do Brasil.

O documento busca contribuir para a redução da defasagem na divulgação dos dados do PIB Regional e garantir mais transparência e acesso à informação, para gestores públicos, pesquisadores e a sociedade em geral. “O PIB trimestral é importante devido a sua agilidade de informações, dado que supera o atraso de dois anos de informações do PIB antes divulgado, e agora temos uma estimativa mais próxima, com informações trimestrais”, informa o economista e bolsista da Fapespa, Rickson Oliveira, colaborador do monitoramento do PIB estadual e municipal do Pará.

Panorama geral

Ao todo, o PIB do Pará no primeiro trimestre de 2025 foi de R$ 68,7 bilhões. Dentre os setores econômicos, a agropecuária teve o maior destaque participativo, contribuindo com 4,2% da produção nacional. O setor foi impulsionado pela agricultura, que foi favorecida pelas boas condições climáticas. As chuvas contribuíram para a irrigação e o armazenamento hídrico do solo, o que elevou a estimativa de produção de lavouras como soja, mandioca, milho e laranja.

“No setor de agro, há uma particularidade: apesar de o açaí ser um dos nossos carros-chefe, ele não entra nas estimativas por conta de não termos encontrado uma fonte confiável que possa disponibilizar a produção de açaí ao nível trimestral, porém a gente consegue estimar outras lavouras, como soja, milho e mandioca, que também têm muita importância na nossa agricultura”, explica Rickson. “Somado ao excelente desempenho da pecuária, que vem sofrendo com aumento no preço da arroba do boi gordo desde o ano passado, o crescimento foi bastante positivo no setor agropecuário”, completou.

O setor industrial também apresentou um crescimento robusto em todas as suas atividades econômicas, principalmente na extração mineral. De acordo com a técnica Thays Santos, estatística integrante da equipe do PIB Trimestral, “Esse resultado foi possível graças ao desempenho expressivo de unidades de produção como Canaã dos Carajás e Marabá, que alcançaram recordes e excelentes performances operacionais. Graças a isso, o setor seguiu liderando o crescimento industrial do Pará e alcançou participação de 8,1% na produção mineral nacional”, frisou.

Já, o setor de serviços sofreu uma queda de -3,84% em relação ao comparativo anual, porém cresceu 4,23% no comparativo trimestral, impulsionado pelo desempenho positivo em atividades como comércio, transporte, armazenagem e correio. “Esse desempenho positivo também pode ser observado nos dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), que mostram que o Estado encerrou o semestre com 6.038 novas vagas formais no setor de serviços, ou seja, houve mais contratações do que demissões, reforçando os resultados estimados pela nossa análise”, afirma a técnica.

Interação

Além do informe técnico, a Fapespa disponibiliza o Dashboard de Monitoramento do PIB Trimestral do Pará, que reúne dados de 2012 a 2025 em uma plataforma interativa e trilíngue (português, inglês e espanhol). A ferramenta permite explorar a evolução do PIB estadual por setores e subsetores da economia, além de possibilitar comparações com os resultados nacionais. O recurso amplia sua acessibilidade e o torna útil não apenas para o público local, mas também para pesquisadores, investidores e instituições internacionais.



Ademais, a vinculação dos indicadores econômicos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) é um ponto inovador que permite analisar o desempenho da economia paraense considerando as metas globais de desenvolvimento sustentável, afirmando o compromisso da Fapespa com a transparência, a responsabilidade social e a integração de políticas públicas às agendas internacionais.

“O dashboard representa um avanço porque democratiza o acesso às estatísticas econômicas e amplia sua visibilidade internacional. Além de permitir análises dinâmicas sobre o crescimento econômico do Pará, também conecta os indicadores locais aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), fortalecendo a relação entre desenvolvimento econômico, responsabilidade social e sustentabilidade”, explica Thays.

De acordo com a Coordenadoria de Estatística Econômica e Contas Regionais (CEECR) da Diretoria de Estatística e de Tecnologia e Gestão da Informação (DETGI) da Fapespa, essa iniciativa visa tornar as análises econômicas mais acessíveis, possibilitando uma leitura ágil do cenário econômico do Estado e fornecendo uma base confiável para políticas públicas, planejamento estratégico de empresas estatais e privadas e novos investimentos no Pará.

Mais informações sobre os destaques setoriais e o boletim completo podem ser conferidos em: www.fapespa.pa.gov.br/contas-regionais

Serviço:

Lançamento do boletim do PIB Trimestral do Estado do Pará – 1º trimestre de 2025

Local: Auditório da Fapespa

Endereço: Av. Presidente Vargas, 670, bairro da Campina

Horário: 10h30