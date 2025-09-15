Capa Jornal Amazônia
Pescadores que estavam à deriva e sem combustível são resgatados, em Barcarena

O caso ocorreu nas proximidades da comunidade do Arrozal. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O Liberal
fonte

Pescadores que estavam à deriva e sem combustível são resgatados, em Barcarena. (Divulgação / Barra do Pará)

Pescadores que estavam à deriva nas proximidades da comunidade do Arrozal, em Barcarena, no nordeste paraense, foram resgatados por uma equipe de práticos, no último sábado (13).

De acordo com a empresa responsável pela ajuda, após verificar a situação da embarcação e confirmar​ que não havia riscos à segurança, a equipe forneceu combustível para que os pescadores pudessem retomar a viagem com segurança.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Segundo a empresa, a iniciativa demonstra o comprometimento com a segurança da navegação e com o apoio às comunidades tradicionais do entorno de suas operações.

