Pescadores que estavam à deriva e sem combustível são resgatados, em Barcarena

Pescadores que estavam à deriva nas proximidades da comunidade do Arrozal, em Barcarena, no nordeste paraense, foram resgatados por uma equipe de práticos, no último sábado (13).

De acordo com a empresa responsável pela ajuda, após verificar a situação da embarcação e confirmar​ que não havia riscos à segurança, a equipe forneceu combustível para que os pescadores pudessem retomar a viagem com segurança.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Segundo a empresa, a iniciativa demonstra o comprometimento com a segurança da navegação e com o apoio às comunidades tradicionais do entorno de suas operações.