Com ponte quebrada, passageiros são obrigados a descer de ônibus e atravessar estrutura a pé

Desde a última quinta-feira (26) o tráfego está prejudicado na altura do km 7,3 da PA-324, entre os municípios de Nova Timboteua e Salinópolis. O trânsito está lento e só passam carros pequenos. O trecho está fechado para o tráfego de veículos pesados, como ônibus e caminhões. Porém durante esta segunda-feira (30) alguns ônibus que voltavam de Salinas estavam atravessando a ponte sem os passageiros para diminuir o peso. Crianças, mulheres e idosos tiveram que caminhar todo o trecho da ponte, que tem 38 metros de extensão.

A Secretaria de Estado de Transportes (Setran) está com equipe trabalhando na restauração da ponte sobre o Rio Taciateua. A estrutura sofreu avarias em sua cabeceira com as fortes chuvas que caíram na região nordeste do Pará, no segundo final de semana do mês de maio.

O professor aposentado e missionário Antônio Ataíde, que tem uma deficiência nas pernas e se utiliza de moletas para se locomover, disse que para ele é um transtorno muito grande. “Essa situação torna a viagem muito difícil porque as estradas estão todas ruins e faz com que demore a chegar no destino. Tivemos que ir por Capanema para chegar em Salinas e para voltar ainda vamos passar por Santa Maria. Estou voltando para Belém e vai demorar muito. O motorista teve que alterar a rota e ainda teve essa situação aqui”, explicou.

Para o motorista de transporte alternativo Eliomar Santos a demora causada nas viagens é por conta da alteração nas rotas.

“Uma viagem que levava 40 minutos de Nova Timboteua a Salinas agora leva mais de uma hora. Isso faz com que o trabalho se torne muito cansativo para quem dirige e para quem pagou a passagem”, disse Eliomar.

A ponte sobre o rio Taciateua foi construída há mais de 60 anos, com uma estrutura com 38 metros de comprimento com 9 metros de largura, sendo um vão de 30 metros de extensão.

Rotas Alternativas

Existem duas rotas alternativas para chegar ao município de Salinópolis: O motorista pode seguir por Capanema, utilizando a PA-242, que vai até Peixe-boi, ou entrar por Santa Luzia, acessando à PA-124.