Parque Estadual do Utinga está entre os 5 mais procurados do Brasil na internet

A posição de destaque do Parque Estadual do Utinga no ranking evidencia a força do turismo de natureza na Amazônia e reforça o papel estratégico da unidade como espaço de lazer, educação ambiental e preservação

Agência Pará

O Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, em Belém, figura entre as cinco Unidades de Conservação (UCs) mais buscadas do Brasil na internet. É o que revela um levantamento recente da Bulbe Energia que analisou o interesse on-line de brasileiros por áreas protegidas. Com 96,3 mil buscas em 2024, o parque paraense se destaca no cenário nacional, ao lado de destinos consagrados como a Serra da Capivara (PI), a Chapada dos Veadeiros (GO) e os Lençóis Maranhenses (MA).

O estudo indica uma tendência crescente de conexão da população com áreas naturais e um avanço significativo do ecoturismo no país. As pesquisas pelo termo “unidade de conservação” aumentaram 50% em 2024, ultrapassando a marca de 1 milhão de buscas. Esse interesse virtual reflete também nos números de visitação: o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) registrou mais de 25,5 milhões de visitas a UCs federais no último ano, um crescimento de 4,9% em relação a 2023.

A posição de destaque do Parque Estadual do Utinga no ranking evidencia a força do turismo de natureza na Amazônia e reforça o papel estratégico da unidade como espaço de lazer, educação ambiental e preservação dos recursos hídricos que abastecem Belém e parte da Região Metropolitana. “Esse resultado mostra que o Utinga está no radar do Brasil e do mundo, como um destino que alia biodiversidade, cultura e lazer com qualidade e segurança”, afirma o gerente da Região Administrativa de Belém do Ideflor-Bio, Júlio Meyer. 

Investimentos - Nos últimos anos, o Ideflor-Bio tem ampliado investimentos na infraestrutura do Parque Estadual do Utinga, visando oferecer mais conforto e comodidade aos visitantes. Entre as melhorias, estão a modernização de trilhas, instalação de sinalização interpretativa, reforço da segurança, reforma de áreas de convivência e ações para diversificar as atividades turísticas e educativas. Essas intervenções também ajudam a preservar o meio ambiente, garantindo que o uso público ocorra de forma sustentável.

Além de atrair visitantes da capital paraense, o Parque vem ganhando cada vez mais projeção nacional e internacional. A proximidade com o centro de Belém e a oferta de atividades como passeios de bicicleta, trilhas, contemplação da fauna e flora e visita aos lagos Bolonha e Água Preta contribuem para seu sucesso. 

“Estamos investindo não apenas em infraestrutura, mas também na experiência de quem nos visita. Queremos que cada pessoa saia daqui levando memórias positivas e consciência sobre a importância da conservação ambiental”, destaca o presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto.

O ranking divulgado é liderado pelo Parque Estadual da Cantareira (SP), com 161,4 mil buscas, seguido pelo Parque Nacional da Serra da Capivara (PI), com 127,1 mil, e pelo Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (GO), com 114,6 mil. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (MA) aparece em quarto lugar, com 112 mil, e o Parque Estadual do Utinga ocupa a quinta posição, superando unidades de grande visibilidade, como a Serra dos Órgãos (RJ) e a Pedra Branca (RJ).

Relevância - Criado em 1993, o Parque Estadual do Utinga tem papel fundamental na proteção dos mananciais que abastecem cerca de 70% da água consumida na Região Metropolitana de Belém. É também um polo de educação ambiental, recebendo escolas, grupos comunitários e turistas interessados em conhecer a Amazônia urbana e suas peculiaridades. A integração entre conservação e uso público faz com que a UC seja um exemplo de gestão ambiental alinhada ao bem-estar social.

Júlio Meyer afirma que a expectativa do Ideflor-Bio é de que, com o crescimento do interesse pelo ecoturismo e a consolidação do parque como destino de referência, a visitação continue aumentando nos próximos anos. “Trabalha para fortalecer parcerias, ampliar projetos de voluntariado e promover eventos culturais e esportivos, garantindo que o Utinga siga sendo um espaço vivo e dinâmico para todos”, concluiu o gerente.

