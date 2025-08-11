Capivaras são flagradas andando em fila nas proximidades do Parque do Utinga, em Belém

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um grupo de capivaras andando pela área do Conjunto Itororó, no bairro do Curió-Utinga, e pela Estrada da Ceasa, em Belém. De acordo com informações que circulam nas redes, o local fica próximo do Parque do Utinga. Nas imagens, registradas por uma família que passava de carro, é possível contar mais de dez animais caminhando em fila pela calçada.

Durante a gravação, uma criança comenta: “Que coisa mais fofinha”. Em seguida, uma mulher responde: “Tem capivara para todos os lados”. A cena chamou atenção de internautas, que compartilharam o vídeo nas redes sociais e comentaram a situação. "É fofinho, mas temos que pensar no que está acontecendo com o habitat natural delas", disse uma usuária no Instagram.