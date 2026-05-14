Paróquias da Grande Belém iniciam celebrações de Santa Rita de Cássia; confira a programação

O Dia de Santa Rita de Cássia, celebrado no dia 22 de maio pela Igreja Católica, homenageia a Santa conhecida como advogada dos casos desesperadores e Santa dos Impossíveis. Na Grande Belém, Santa Rita terá homenagens em 19 comunidades que possuem títulos em sua dedicação, além de programações especiais no Santuário Santa Rita de Cássia, na Cidade Nova; e na Paróquia São José de Queluz, em Canudos.

Na Paróquia São José de Queluz, a festividade começou no dia 13 e segue até o dia 22 de maio, com o tema "Com Santa Rita, somos uma só alma e um só coração em missão". A programação conta de 13 a 21 com novenário de Santa Rita e missa às 19h. A programação cultural começa a partir do dia 16, após a missa. A paróquia está localizada na avenida Cipriano Santos, 311, Canudos.

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Na sexta-feira (22), Dia de Santa Rita, a programação começa às 7h, com Santa Missa e em seguida sairá a tradicional Procissão das Rosas, que desde abril de 2019 é reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial de Belém.

A procissão sairá da Paróquia de São José de Queluz, na Avenida Cipriano Santos, Av. Teófilo Condurú, Tv. Segunda de Queluz, Av. Ceará, Tv. Primeira de Queluz, Cipriano Santo e retornar a paróquia. Ao longo do dia, a igreja ficará aberta para visitação e contará ainda com celebrações às 11h, 17h e 19h, encerrando com programação cultural.

Já no Santuário Santa Rita de Cássia, a a festividade tem como tema “Santa Rita, modelo de esposa e mãe cristã”, e será realizada de 16 a 24 de maio, com missa presidida por padres convidados e programação cultural. A paróquia está localizada na Cidade Nova V, We 32 – Ananindeua.

A Procissão das Rosas será realizada no domingo (17), após a missa das 7h, presidida pelo Padre Lindomar Pinheiro, Pároco do Santuário, em seguida sairá a procissão que percorrerá a Tv SN 19, Tv WE 31, Rua Oriente Médio, Arterial. Terá parada: Comunidade do Perpétuo Socorro, segue pela Tv WE 28, Tv SN 19, Tv WE 25. Com parada no Cruzeiro Nossa Senhora de Fátima, segue a Tv SN 18, Tv WE 20, SN 17, SN 19 Av. Dom Vicente Zico e retorna para o Santuário.

Na quarta-feira (20) Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Emérito, presidirá a Santa Missa às 19h. Na sexta-feira (22), Dia de Santa Rita, o santuário ficará aberto para visitação ao longo do dia, com missa às 7h, 9h, 12h, 17h, encerrando às 19h, com Missa Solene presidida por Dom Julio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Belém.

Programação na Paróquia São José de Queluz

Programação Litúrgica

Quinta-feira (14/5)

07h, 10h e 18h – Novena de Santa Rita.

19h – Santa Missa e 2º dia do Novenário.

Sexta-feira (15/5)

19h – Santa Missa e 3º dia do Novenário.

Novenário Solene De Santa Rita

Sábado (16/5)

18h30 – Santa Missa e 4º dia do Novenário.

Domingo (17/5)

07h, 09h e 17h – Santa Missa.

19h – Santa Missa e 5º dia do Novenário.

Segunda-feira (18/5)

19h – Santa Missa e 6º dia do Novenário.

Terça-feira (19/5)

19h – Santa Missa e 7° dia do Novenário.

Quarta-feira (20/5)

19h – Santa Missa e 8° dia do Novenário.

Quinta-feira (21/5)

07h, 10h e 18h – Novena de Santa Rita.

19h – Santa Missa e 9º dia do Novenário.

Sexta-feira (22/5)

Solenidade De Santa Rita De Cássia

07h, 10h, 17h e 19h – Santa Missa Solene.

Após a Missa das 07h – Procissão das Rosas.

Haverá Bênção das Rosas em todas as celebrações.

Programação Cultural

Sábado (16/05)

Arthur Espíndola

Domingo (17/05)

Dj Marcelo Gomes e Xeiro Verde

Segunda-feira (18/05)

Nega Lora

Terça-feira (19/05)

May Avila

Quarta-feira (20/05)

Afonso Cappelo

Quinta-feira (21/05)

Dj Marcelo Gomes e Edilson Moreno

Sexta-feira (22/05)

Banda Fruta Quente e Dj Marcelo Gomes

Em todas as noites haverá vendas de comidas no pátio paroquial e na lanchonete.

Programação no Santuário Santa Rita de Cássia

Programação litúrgica

Sábado (16/05)

Abertura

19h – Santa Missa

Celebrante: Pe. Cônego Roberto

Peregrinação: Seminaristas

Domingo (17/05)

2º Dia - Procissão Das Rosas

07h – Santa Missa (Celebrante: Pe. Lindomar Pinheiro)

Após a Missa – Procissão das Rosas (Concentração: Santuário Santa Rita de Cássia)

17h – Santa Missa (Celebrante: Pe. Wesley)

19h – Santa Missa (Celebrante: Pe. Glaudemir)

Peregrinação: Jovens

Segunda-feira (18/05)

3º Dia

19h – Santa Missa

Celebrante: Pe. Alberto Cardoso

Peregrinação: Mesces e Pastoral da Guarda

Terça-feira (19/05)

4º Dia

19h – Santa Missa

Celebrante: Pe. Idamor

Peregrinação: Movimentos

Quarta-feira (20/05)

5º Dia - Missa Da Unidade

19h – Santa Missa

Celebrante: Dom Alberto Taveira

Peregrinação: Pastoral Familiar e Ecc

Quinta-feira (21/05)

6º Dia

19h – Santa Missa

Celebrante: Pe. Antônio Farias

Peregrinação: Catequese

Sexta-feira (22/05)

Dia Da Padroeira

07h – Santa Missa (Celebrante: Pe. André Teles)

09h – Santa Missa (Celebrante: Pe. Jael)

12h – Santa Missa (Celebrante: Pe. Breno)

17h – Santa Missa (Celebrante: Pe. Francimar)

19h – Santa Missa (Celebrante: Dom Júlio Endi)

Peregrinação: Devotos de Santa Rita e Pascom

Sábado (23/05)

8º Dia

09h – Santa Missa (Celebrante: Pe. Wesley) – Peregrinação da Ppi e Idosos

19h – Santa Missa (Celebrante: Pe. João Vinícius) – Peregrinação dos Servidores do Altar e Pastoral Litúrgica

Domingo (24/05)

Encerramento

08h – Santa Missa (Celebrante: Pe. Lindomar) – Peregrinação das Crianças e Adolescentes

17h – Santa Missa (Celebrante: Pe. Wesley)

19h – Santa Missa (Celebrante: Pe. Lindomar) – Peregrinação Escola de Evangelização Santo André e Pastoral do Dízimo

Trajeto da Procissão das Rosas

Data: domingo, 17 de maio

Concentração/Saída - 8h30: Santuário >>Tv Sn 19 >> Tv We 31 >> Rua Oriente Médio >> Arterial 4.A >> Parada: Comunidade Do Perpertuo Socorro >> Tv We 28 >> Tv Sn 19 >> Tv We 25 >> Parada: Cruzeiro N. Sra De Fátima >> Tv Sn 18 >> Tv We 20 >> Sn 17 >> Parada: Restaurante Skina 21 >> Parada: Residencial Araçari >> Av. Dom Vicente Zico >> Parada: Loja Moveis Center >> Sn 19. Chegada: Santuário Santa Rita De Cássia

Programação Cultural

Disponível em breve no Instagram e Facebook da Paróquia: @santuariosantaritaoficial_

* Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades