Parauapebas cria plataforma online para levar informações à população sobre temáticas no município

Para entender a realidade de Parauapebas, sudeste do Pará, a população conta agora com o Observatório Parauapebas, uma plataforma online, o objetivo é disponibilizar para a população em geral, informações para seus estudos e planos de negócios no município.

Por se tratar de uma cidade em desenvolvimento, as informações garantem novos investimentos e atrai para o município empreendimentos que visam garantir a qualidade dos serviços oferecidos, além de contribuir atrair novos investimentos, devido ao seu grande potencial econômico.

“O fluxo de informações geradas em Parauapebas é intenso, devido ao dinamismo da economia local. Uma boa e atualizada base de dados local é importante para subsidiar o empreendedorismo, permitindo uma gestão baseada em dados concretos e menos subjetivos, tanto em pesquisas de mercado para novos produtos quanto para empresas já consolidadas que desejam expandir ou encontrar novos nichos”, explica Ana Suzi, gerente regional da Agência Carajás II do Sebrae.

O Observatório Parauapebas reúne dados relacionados a temas como saúde, educação, transporte, turismo, entre outros, com dados constantemente atualizados pelo Departamento de Tecnologia da Informação (Dtic), que integra a Secretaria Especial de Governo (Segov).

“O Observatório de Parauapebas é uma ferramenta que consolida uma variedade incrível de dados de diversos setores de nossa cidade. Qualquer cidadão pode acessar essas informações, através do aplicativo e-Parauapebas ou digitando no seu navegador de internet www.observatorio.parauapebas.pa.gov.br”, afirma Emanuel Rodrigues, diretor da Dtic.

Observatório de dados

A plataforma oferece diversos benefícios para a população, como a facilitação da tomada de decisões a partir de informações qualificadas e de fácil acesso e contribui para a transparência e a melhoria da governança democrática no município, implicando na melhor qualidade dos serviços públicos e na eficácia da gestão pública.

“Além da camada de acesso dos cidadãos, há uma área mais profunda, disponível para que os gestores públicos possam tomar importantes decisões com base em fatos, dados e evidências. Estamos colocando a inteligência de dados a serviço da gestão pública”, acrescenta Emanuel.