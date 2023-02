Canaã dos Carajás abre inscrições para a 1ª Corrida da Mulher

Visando promover qualidade de vida para as mulheres e a valorização do esporte de rua, a 1ª Corrida da Mulher integra a programação especial em comemoração ao mês da mulher realizada pela Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Canaã dos Carajás (Funcel). O evento ocorre pela primeira vez no município em alusão ao Dia Internacional da Mulher comemorado em 8 de março.

VEJA MAIS

As inscrições iniciaram em 22 de fevereiro e seguem até dia 4 de março, ou até quando for atingido o limite máximo de 250 inscritas. A inscrição é gratuita e só será realizada através da internet através do site, não podendo ser realizada presencialmente.

Para participar da prova as interessadas deverão ter idade mínima de 16 anos completos até 4 de março de 2023. As participantes deverão chegar com, no mínimo, 30 minutos de antecedência do horário da largada.

Premiações

Haverá troféu, medalha e cachê de premiação do 1º ao 3º lugar geral.

Troféu, medalha e cachê de premiação para o 1º ao 3º lugar local*.

Troféu, medalha e cachê de premiação do 1º ao 3º lugar por categorias (faixa etária).

Programação

O evento está programado para ocorrer no dia 5 de março com concentração e largada na Praça da Bíblia, localizada no bairro Novo Horizonte, a partir das 5h. A largada será às 6h para um percurso de 7 k de corrida e 5k de caminhada, com duração máxima de 2h30 a partir do momento da largada.