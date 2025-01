'ParáPaz Entre Elas' inspira mulheres com oficinas gratuitas na UsiPaz Cabanagem

A arte pode transformar vidas e trazer mais leveza ao nosso dia a dia. Foi com esse propósito que o projeto “ParáPaz Entre Elas”, da Fundação ParáPaz, realizou uma ação especial em alusão à campanha Janeiro Branco, dedicada à conscientização sobre a saúde mental.

Durante três dias, 62 mulheres participaram de palestras e oficinas gratuitas de fotografia e pintura, conduzidas por profissionais renomados como o fotógrafo e publicitário Edge Veniale e a arte-educadora Yeda Potiguar. As atividades aconteceram na UsiPaz Cabanagem, em Belém, e terminaram na manhã de quinta-feira (23) com uma exposição aberta ao público, onde os trabalhos criados foram apresentados, destacando a criatividade e a sensibilidade das participantes.

Além da exposição, o encerramento contou com uma roda de conversa conduzida pela psicóloga Isabella Lobo, que abordou o tema “Os impactos psicológicos da violência contra a mulher”, promovendo reflexões importantes da população sobre o enfrentamento dessa realidade.

Para a coordenadora do projeto, Patrícia Potiguar, a arte foi usada como uma poderosa ferramenta de transformação. “Ela nos permite expressar o que muitas vezes não conseguimos colocar em palavras. Este projeto é um exemplo claro de como iniciativas criativas podem contribuir para a saúde mental e a autoestima das pessoas”, destacou.

Novas oportunidades

Quem não conseguiu participar ainda pode se inscrever para a próxima turma. As próximas atividades serão realizadas na ParáPaz Mulher – Casa da Mulher Brasileira, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, nos dias 27, 28 e 29 de janeiro, das 08h30 às 12h, com a mesma programação. As inscrições devem ser feitas no local e dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 91 98510-8599.

Endereço:

ParáPaz Mulher – Casa da Mulher Brasileira: Estrada do Maguari, 28. Centro.