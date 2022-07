'Paraíba' faz sucesso vendendo toalhas com rostos de presidenciáveis em Barcarena

A quatro meses das eleições para decidir quem será o presidente do Brasil, a pré-campanha de presidenciáveis já está movimentando a economia. na Vila dos Cabanos, em Barcarena, um comerciante está fazendo sucesso com venda de toalhas estampadas com os rostos dos principais na corrida presidencial: Lula (PT) e Bolsonaro (PSL).

Josemberg Nobre, 44, mais conhecido como “Paraíba”, trabalha com venda de artigos de casa, mesa e banho. Depois de dois anos com as vendas prejudicadas pela pandemia do coronavírus, ele está vendo seu negócio voltar a crescer aproveitando o momento de polarização política.

“Nos últimos meses as coisas começaram a melhorar. E agora, com essa novidade, todos os dias eu vendo entre 15 e 20 toalhas com essas estampas. Está sendo um ótimo momento para ganhar dinheiro”, disse animado.

Em Belém, o comércio também está aquecido com essa venda. Na capital paraense, há alguns pontos específicos onde esses materiais são vendidos, um no bairro do Marco, no final da avenida Duque de Caxias, e outro localizado em frente à Praça da Bandeira.

Lula e Bolsonaro são os presidenciáveis que estão à frente nas pesquisas. No dia 23 de junho, o instituto Datafolha divulgou que eles têm, respectivamente, 47% e 28%, das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial de 2022. Em terceiro lugar, vem Ciro Gomes (PDT) com 8%. Os demais pré-candidatos tiveram irrisórias citações por parte dos 2.556 entrevistados entre os dias 22 e 23 de junho, em 181 cidades brasileiras, conforme o levantamento.

Por conta desses índices, Josemberg prefere focar sua venda apenas nos dois primeiros colocados, sem preferência. “Vendo os dois igualmente, ambos saem bastante, então só compro deles mesmo para revender. De fato, são os mais procurados pelos meus clientes. Até agora, apenas três pessoas me pediram do Ciro”, revelou o empreendedor.