Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Paraenses conquistam mais de R$ 183 mil no The Wall, do Domingão com Huck; vídeo

Dupla de Belém supera desafio no game show e garante recursos para projeto de saneamento ecológico na Ilha de Cotijuba

Hannah Franco
fonte

No Domingão com Huck, paraenses superam desafio e ganham R$ 183 mil. (Reprodução/Instagram)

Paraenses se destacaram na edição do The Wall, quadro exibido no Domingão com Huck, da TV Globo, neste domingo (18). A dupla Caroline e Taciana participou do game show apresentado por Luciano Huck e conquistou R$ 183.900, valor superior ao prêmio inicial estimado pela produção.

As participantes representaram o Pará na disputa e entraram no programa com o objetivo de arrecadar R$ 150 mil para viabilizar um projeto de tratamento ecológico de água e esgoto em Belém, com foco em comunidades da Ilha de Cotijuba.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Ateliê liderado por mulheres do Pará conquista premiação no Domingão com Huck]]

image Instituto Regatão Amazônia, do Pará, conquista mais de R$ 30 mil no The Wall, no Domingão do Huck
Dinheiro será investido na compra de navegação para ser um "ponto de cultura itinerante na Amazônia"

Na primeira fase do jogo, Caroline e Taciana responderam a cinco perguntas com duas opções de resposta. As bolas lançadas na parede puderam render valores entre R$ 1 mil e R$ 6 mil, iniciando a construção do prêmio.

Já na segunda fase, as perguntas passaram a ter três alternativas. Foram lançadas sete bolas (duas verdes, duas vermelhas e três brancas), com valores que chegaram a R$ 40 mil.

Na fase final, a mais decisiva, as perguntas apresentaram quatro alternativas. Ao todo, nove bolas foram lançadas (três verdes, três brancas e três vermelhas), com a possibilidade de acumular até R$ 150 mil apenas nessa etapa.

Ao final do jogo, a dupla optou por rasgar o contrato, decisão que garantiu a elas o valor acumulado no paredão. O resultado surpreendeu: R$ 183.900 levados para casa.

Projeto prevê saneamento ecológico em comunidades da ilha

O prêmio será destinado a um projeto de saneamento ecológico, que prevê a implantação de sistemas de tratamento de esgoto por meio de bacias de evapotranspiração e círculos de bananeiras, tecnologias sustentáveis usadas em áreas sem acesso à rede convencional.

A iniciativa é voltada principalmente para mulheres de comunidades da Ilha de Cotijuba, distrito de Belém.

“A gente vai levar saneamento ecológico para a região, para as ilhas. Isso me deixa muito feliz”, afirmou Taciana durante a participação no programa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

the wall

ilha de cotijuba

domingão com huck
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

HOMICÍDIO

Venezuelano em situação de rua morre após ser baleado no centro de Castanhal

Crime ocorreu na madrugada deste sábado (17); vítima foi atingida no abdômen e não resistiu após ser levada à UPA

18.01.26 9h42

FEMINICÍDIO

Homem é preso após matar companheira grávida a golpes de faca em Marapanim

Crime ocorreu na noite de sábado (17), no bairro Quartel Velho; suspeito fugiu, mas foi capturado pela PM neste domingo (18)

18.01.26 8h37

QUALIDADE DE VIDA NO PARÁ

Pará tem 7 municípios com os piores índices de qualidade de vida do Brasil

Modelo de desenvolvimento pouco inclusivo, informalidade e êxodo de jovens explicam mau desempenho no IPS 2025.

17.01.26 18h00

SEGURANÇA PÚBLICA

Estado demorou a reconhecer força do crime organizado, avalia promotora paraense

Para Ana Maria Magalhães, presidente da Ampep, facções na Amazônia possuem hierarquia e domínio territorial que desafiam a soberania estatal

17.01.26 16h30

MAIS LIDAS EM PARÁ

MEIO AMBIENTE

Peixe-boi é resgatado em área ribeirinha de Barcarena e levado para reabilitação

Animal foi encontrado debilitado no rio Utinga-Açu e encaminhado ao Ibama e à Ufra para cuidados veterinários

18.01.26 9h12

Inovação

Pesquisa inédita com genoma protege espécies de peixes da Amazônia

Conjuntos de DNA foram decifrados por estudo inédito feito pela UFPA

18.01.26 12h49

LISTÃO

Vestibular 2026: saiba quando será divulgado o listão da UFPA

Para esta edição do PS, a Universidade oferta 7.075 vagas, distribuídas entre os diversos campi e cursos de graduação

16.01.26 12h08

MAUS-TRATOS

Filhote de cachorro é resgatado após ser jogado de ponte no Rio Itacaiúnas, em Marabá

Cão caiu no rio dentro de uma caixa, nadou até a margem e foi resgatado por agentes municipais durante fiscalização de rotina; caso será investigado

18.01.26 11h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda