Paraenses conquistam mais de R$ 183 mil no The Wall, do Domingão com Huck; vídeo
Dupla de Belém supera desafio no game show e garante recursos para projeto de saneamento ecológico na Ilha de Cotijuba
Paraenses se destacaram na edição do The Wall, quadro exibido no Domingão com Huck, da TV Globo, neste domingo (18). A dupla Caroline e Taciana participou do game show apresentado por Luciano Huck e conquistou R$ 183.900, valor superior ao prêmio inicial estimado pela produção.
As participantes representaram o Pará na disputa e entraram no programa com o objetivo de arrecadar R$ 150 mil para viabilizar um projeto de tratamento ecológico de água e esgoto em Belém, com foco em comunidades da Ilha de Cotijuba.
Na primeira fase do jogo, Caroline e Taciana responderam a cinco perguntas com duas opções de resposta. As bolas lançadas na parede puderam render valores entre R$ 1 mil e R$ 6 mil, iniciando a construção do prêmio.
Já na segunda fase, as perguntas passaram a ter três alternativas. Foram lançadas sete bolas (duas verdes, duas vermelhas e três brancas), com valores que chegaram a R$ 40 mil.
Na fase final, a mais decisiva, as perguntas apresentaram quatro alternativas. Ao todo, nove bolas foram lançadas (três verdes, três brancas e três vermelhas), com a possibilidade de acumular até R$ 150 mil apenas nessa etapa.
Ao final do jogo, a dupla optou por rasgar o contrato, decisão que garantiu a elas o valor acumulado no paredão. O resultado surpreendeu: R$ 183.900 levados para casa.
Projeto prevê saneamento ecológico em comunidades da ilha
O prêmio será destinado a um projeto de saneamento ecológico, que prevê a implantação de sistemas de tratamento de esgoto por meio de bacias de evapotranspiração e círculos de bananeiras, tecnologias sustentáveis usadas em áreas sem acesso à rede convencional.
A iniciativa é voltada principalmente para mulheres de comunidades da Ilha de Cotijuba, distrito de Belém.
“A gente vai levar saneamento ecológico para a região, para as ilhas. Isso me deixa muito feliz”, afirmou Taciana durante a participação no programa.
