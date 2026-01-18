Paraenses conquistam mais de R$ 183 mil no The Wall, do Domingão com Huck; vídeo

Paraenses se destacaram na edição do The Wall, quadro exibido no Domingão com Huck, da TV Globo, neste domingo (18). A dupla Caroline e Taciana participou do game show apresentado por Luciano Huck e conquistou R$ 183.900, valor superior ao prêmio inicial estimado pela produção.

As participantes representaram o Pará na disputa e entraram no programa com o objetivo de arrecadar R$ 150 mil para viabilizar um projeto de tratamento ecológico de água e esgoto em Belém, com foco em comunidades da Ilha de Cotijuba.

Na primeira fase do jogo, Caroline e Taciana responderam a cinco perguntas com duas opções de resposta. As bolas lançadas na parede puderam render valores entre R$ 1 mil e R$ 6 mil, iniciando a construção do prêmio.

Já na segunda fase, as perguntas passaram a ter três alternativas. Foram lançadas sete bolas (duas verdes, duas vermelhas e três brancas), com valores que chegaram a R$ 40 mil.

Na fase final, a mais decisiva, as perguntas apresentaram quatro alternativas. Ao todo, nove bolas foram lançadas (três verdes, três brancas e três vermelhas), com a possibilidade de acumular até R$ 150 mil apenas nessa etapa.

Ao final do jogo, a dupla optou por rasgar o contrato, decisão que garantiu a elas o valor acumulado no paredão. O resultado surpreendeu: R$ 183.900 levados para casa.

Projeto prevê saneamento ecológico em comunidades da ilha

O prêmio será destinado a um projeto de saneamento ecológico, que prevê a implantação de sistemas de tratamento de esgoto por meio de bacias de evapotranspiração e círculos de bananeiras, tecnologias sustentáveis usadas em áreas sem acesso à rede convencional.

A iniciativa é voltada principalmente para mulheres de comunidades da Ilha de Cotijuba, distrito de Belém.

“A gente vai levar saneamento ecológico para a região, para as ilhas. Isso me deixa muito feliz”, afirmou Taciana durante a participação no programa.