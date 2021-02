Pará vai importar 3 milhões de doses de vacina contra a covid-19

Na noite desta terça-feira (23), o governador do Pará, Helder Barbalho, afirmou que o Governo vai importar 3 milhões de doses de vacinas contra a covid-19. O anúncio se deu após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de que a compra de vacinas pode ser feita também pelos Estados e Municípios.

“O Estado do Pará já está com recurso garantido para 3 milhões de doses. O que permitirá, certamente, que nós avancemos de maneira estratégica para, o mais rápido possível, imunizarmos toda a nossa população”, disse Helder em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram.