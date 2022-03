Pará terá três dias de mutirão para vacinação contra a covid-19

O governador Helder Barbalho anunciou nesta quinta (10) por meio de suas redes sociais que o Pará fará nos dias 11, 12 e 13 de março um mutirão de vacinação contra a covid-19. As ações se darão em todo o Pará, com foco na vacinação infantil, de crianças a partir dos 5 anos de idade.

No início do vídeo o governador faz um apelo especial aos pais e mães dos 144 municípios paraense, contando com a colaboração dos responsáveis para a imunização. "Queria dar uma mensagem especial a cada mãe e a cada pai do nosso Estado. A partir de amanhã, nesta sexta-feira (11) seguindo para sábado e domingo, estaremos fazendo um mutirão nos 144 municípios ofertando a vacina infantil para as crianças de 5 anos para mais. Para que possamos reforçar a imunização das nossas crianças", disse na mensagem oficial.

Antes de finalizar o vídeo que já circula as redes sociais, Helder afirma que já levou os filhos para a vacinação de acordo com suas idades e reforça que a vacina é segura.

"Eu já levei meus filhos para vacinar. Faça a mesma coisa com os seus filhos. Isso representa: proteção, vida, saúde, valorização da ciência. É fundamental que possamos, também, imunizar as nossas crianças. A vacina é segura. Leve seu filho, proteja, para que nós possamos virar essa página da pandemia. Faço esse pedido enquanto pai. Para que você possa proteger o seu filho. Um abraço a todos e bora vacinar!", finalizou o governador.

"Procure um posto de saúde do seu município, prepara o braço e não deixa de vacinar!", disse Helder.