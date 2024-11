Pará terá investimentos em modernização portuária, balsas e empurradores

Ao lado do governador Helder Barbalho, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou uma série de investimentos para modernização da infraestrutura e logística portuária paraense. O anúncio foi realizado nesta quinta-feira, 21, no Estaleiro Rio Maguari, em Belém.

A maioria dos recursos anunciados são destinados à expansão da capacidade do Estado de transportar minério de ferro e manganês por hidrovias. Com investimento total de R$ 955,32 milhões, serão construídas 128 balsas mineraleiras. Já, R$ 641.23 milhões, serão para a construção de oito barcos empurradores fluviais. Ambos serão construídos, ao longo dos próximos quatro anos, no Estaleiro Rio Maguari e com recursos emprestados pelo Fundo da Marinha Mercante (FMM).

Na oportunidade, também foram informados investimentos de R$ 205,8 milhões executados em obras e equipamentos portuários no Porto de Santarém, além da renovação das operações por mais 25 anos. Além disso, foram anunciados R$ 5,4 milhões no Sistema de combate a incêndio e sistema elétrico do Porto de Vila do Conde, em Barcarena.

A solenidade contou com a presença da classe empresarial, trabalhadores da área, além de membros dos poderes legislativos municipal, estadual e federal e o prefeito eleito de Belém, Igor Normando.

O governador Helder Barbalho destacou os impactos socioeconômicos dos investimentos. "Nós que vivemos na Amazônia, temos na oportunidade da navegabilidade de nossos rios como escoamento da produção com redução de emissões para fornecer mercados consumidores como a Europa, Ásia ou América do Norte", ponderou.

"Que possamos cada vez mais consolidar essa estratégia para, efetivamente, mudarmos essa realidade social. Não adianta o país crescer o PIB se me efetivamente ajudar na vida das pessoas. O que estamos discutindo aqui é geração de emprego e renda", completou o governador.

Já o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que esse é o maior investimentos da navegação de interior feito no país. "Estamos assinando hoje o maior programa da história do Brasil na navegação interior. São quatro bilhões de reais em investimentos em 400 barcaças que irão gerar quase 10 mil empregos no Brasil. Com isso, termos uma agenda de desenvolvimento com as hidrovias e a indústria limpa, fundamental para escoamento da produção brasileira", disse o ministro.

"Em tempos de COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), essas hidrovias significam retirarmos mais de 70 mil toneladas de CO2. O que significa avançar muito na agenda da sustentabilidade", completou o titular da pasta de Portos e Aeroporto.