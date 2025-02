Pará tem previsão de 360 novos casos de leucemia este ano, aponta instituto

Neste mês, a campanha "Fevereiro Laranja" busca alertar sobre a leucemia, um câncer que afeta a medula óssea e compromete a produção das células sanguíneas. O Hospital Ophir Loyola (HOL), referência no tratamento do câncer no Pará, atende mais de 300 pacientes com doenças hematológicas malignas. O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que, no Pará, cerca de 360 pessoas sejam diagnosticadas até o fim do ano, com a maior parte dos casos ocorrendo entre homens.

A nível nacional, o Inca estima que, no mesmo período, sejam registrados 11.540 novos casos de leucemia, um risco de 5 casos a cada 6 mil habitantes. A doença atinge mais homens do que mulheres, com a previsão de 6.250 casos entre homens e 5.290 entre mulheres. De acordo com o oncohematologista Thiago Xavier, a leucemia se origina nas células-tronco da medula óssea e pode afetar qualquer faixa etária. A doença compromete a produção de células sanguíneas saudáveis, tornando o corpo vulnerável.

VEJA MAIS

“Nesse processo, as células sanguíneas anormais, causadas pelo câncer, se formam e interferem na produção das células sanguíneas saudáveis, resultando na diminuição de sua quantidade normal e prejudicando então a medula óssea, a fábrica do sangue”, explica.

Um dos pacientes atendidos é Márcio Pinheiro, de 32 anos, diagnosticado com leucemia após apresentar sintomas como cansaço extremo e perda de peso sem explicação. Ele é um exemplo de como o câncer pode afetar pessoas de qualquer idade e contexto, com um impacto profundo na vida pessoal e familiar.

“Perdi o apetite e o paladar, então perdi 6 quilos em uma semana e fiquei muito assustado, foi quando procurei ajuda médica e o diagnóstico veio: leucemia. A mudança na minha vida foi uma verdadeira reviravolta. Tenho duas filhas pequenas, uma de 9 e outra de 5 anos, e nossas vidas nunca mais foram as mesmas. Hoje, sigo firme no tratamento por elas; mas, principalmente, por minha esposa, Rewzia, que é minha maior fonte de apoio, força, e estar sempre ao meu lado sempre”, relata.

Diferentes tipos

A leucemia pode ser classificada em quatro tipos principais, conforme a progressão da doença. A leucemia aguda se caracteriza pelo rápido crescimento das células cancerosas, enquanto a crônica tem uma evolução mais lenta. A doença também é dividida de acordo com o tipo de célula afetada, sendo linfoide ou mieloide, o que influencia o tratamento e o prognóstico.

A leucemia linfóide aguda (LLA) é mais comum em crianças e se desenvolve rapidamente, enquanto a leucemia linfóide crônica (LLC) afeta adultos mais velhos e tem uma evolução mais lenta. A leucemia mielóide aguda (LMA), frequente em adultos, também cresce rapidamente, enquanto a leucemia mielóide crônica (LMC), mais comum em idosos, tem uma evolução mais gradual. Xavier destaca a importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz.

A causa exata da leucemia ainda é desconhecida, mas fatores como exposição à radiação, certas quimioterapias e substâncias químicas, como benzeno e pesticidas, podem aumentar o risco. Além disso, distúrbios genéticos, como a Síndrome de Down, também elevam a chance de desenvolver a doença. A detecção precoce é crucial para iniciar o tratamento adequado no momento certo.