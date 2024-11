Tratamento de câncer: ANS inclui mais um remédio no rol da saúde complementar

O medicamento cloridrato de asciminibe é incluso pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para o tratamento de pacientes com câncer. A partir desta decisão, o remédio entra no rol de procedimentos e eventos em saúde no âmbito da saúde suplementar – planos e serviços de saúde privados regulamentados pela ANS. A resolução normativa nº 618 de 2024 foi publicada nesta quinta-feira (07/11) e entra em vigor no dia 2 de dezembro.

Segundo a agência, a substância é recomendada para pacientes adultos com leucemia mieloide crônica cromossomo Philadelphia positivo que tenham sido tratados previamente com dois ou mais inibidores da tirosina quinase. O medicamento antineoplásico é administrado de maneira oral.

O que é cloridrato de asciminibe

O cloridrato de asciminibe é um remédio usado para tratar um tipo de câncer no sangue chamado leucemia mieloide crônica (LMC). Ele funciona bloqueando uma proteína que faz as células doentes crescerem de forma descontrolada. Esse medicamento é indicado quando outros tratamentos não funcionam, ajudando a controlar a doença de forma mais direcionada e com menos efeitos colaterais.